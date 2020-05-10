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Вспорол живот обидчику в День Победы 55-летний рецидивист в Новосибирской области

10:47 10.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Полицейские выяснили, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом в область живота. Подозреваемого оперативно задержали.

Вспорол живот обидчику в День Победы 55 летний рецидивист в Новосибирской области
Решается вопрос об аресте задержанного за поножовщину

В Болотном сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили утром в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

9 мая в городе Болотном от дома по улице Первомайской бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение 40-летнего мужчину с ножевым ранением брюшной полости. О данном факте врачи сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела МВД России по Болотнинскому району установили и задержали по подозрению в совершении преступления 55-летнего местного жителя. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и кражу. Выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом в область живота.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 11 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.

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