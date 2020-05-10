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Расчехляем лодки: Открылась навигация к 10 мая на водоемах Новосибирской области. И в Бердске

11:39 10.05.2020
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Бердским судоводителям можно свободно перемещаться по Обскому морю и Бердскому заливу, отправиться на лодке на водные прогулки или на рыбалку. Но стоит помнить о безопасности.

Расчехляем лодки: Открылась навигация к 10 мая на водоемах Новосибирской области. И в Бердске
Навигация открыта. Специалисты ГИМС усиливают патрулирование на водоемах Новосибирской области

На водных объектах Новосибирской области открыта навигация, что дает судоводителям возможность свободно перемещаться по их просторам, можно отправиться на лодке на водные прогулки или на рыбалку. В этот период особенно остро встает вопрос об обеспечении безопасности людей на водоемах. В связи с этим Центр Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Новосибирской области в течении всего сезона навигации будет активно патрулировать акваторию региона.

Существенно возрастает риск возникновения происшествий, в первую очередь связанных с эксплуатацией маломерных судов и оставлением детей у водных объектов без присмотра родителей.

Как показывает статистика, основные причины происшествий это, несоблюдении правил безопасности, отсутствие спасательных средств, не одетые спасательные жилеты и безответственность родителей.

В мае прошлого года один человек погиб в результате опрокидывания судна на реке Старица Курья, при этом погибший был без спасательного жилета. Так же был случай гибели детей, оставленных без присмотра на водоемах в Доволенском и Карасукском районах.

Патрулируя излюбленные гражданами места, госинспекторы ГИМС проверяют наличие спасательных жилетов и прав на управление маломерным судном, а также напоминают судовладельцам о правилах безопасности при управлении водным транспортом. Проводя информационную работу, инспекторы акцентируют внимание владельцев маломерных судов на соблюдение скоростного режима, правил маневрирования и подачи звуковых сигналов и напоминают о том, что управление судном в состоянии опьянения категорически запрещено.

Учитывая трудную эпидемиологическую ситуацию, специалисты ГИМС рекомендуют гражданам соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от выхода на водоемы без острой необходимости», — подчеркнул начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Главное управление рекомендует, отправляясь даже в короткое плавание, уточнять прогноз погоды, обращать внимание на силу и направление ветра – от данных факторов зависит высота волн, причем на разных участках одного водоема она может сильно отличаться.

Перед отплытием всегда необходимо проверять запасы топлива и комплектацию оснащения судна согласно записи в судовом билете, а также надевать спасательный жилет. Нелишним будет наличие компаса или GPS – навигатора.

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От редакции

Когда собираетесь на водную прогулку?

Аноним, 10 мая 2020 11:46
Нерестовый запрет до 10 июня на ОВХ. Только с 11 числа можно будет покататься. Так что не ведитесь на эту новость, не мешайте рыбе и экономьте деньги за штрафы.

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