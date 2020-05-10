Расчехляем лодки: Открылась навигация к 10 мая на водоемах Новосибирской области. И в Бердске

На водных объектах Новосибирской области открыта навигация, что дает судоводителям возможность свободно перемещаться по их просторам, можно отправиться на лодке на водные прогулки или на рыбалку. В этот период особенно остро встает вопрос об обеспечении безопасности людей на водоемах. В связи с этим Центр Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Новосибирской области в течении всего сезона навигации будет активно патрулировать акваторию региона.
Существенно возрастает риск возникновения происшествий, в первую очередь связанных с эксплуатацией маломерных судов и оставлением детей у водных объектов без присмотра родителей.
Как показывает статистика, основные причины происшествий это, несоблюдении правил безопасности, отсутствие спасательных средств, не одетые спасательные жилеты и безответственность родителей.
В мае прошлого года один человек погиб в результате опрокидывания судна на реке Старица Курья, при этом погибший был без спасательного жилета. Так же был случай гибели детей, оставленных без присмотра на водоемах в Доволенском и Карасукском районах.
Патрулируя излюбленные гражданами места, госинспекторы ГИМС проверяют наличие спасательных жилетов и прав на управление маломерным судном, а также напоминают судовладельцам о правилах безопасности при управлении водным транспортом. Проводя информационную работу, инспекторы акцентируют внимание владельцев маломерных судов на соблюдение скоростного режима, правил маневрирования и подачи звуковых сигналов и напоминают о том, что управление судном в состоянии опьянения категорически запрещено.
Учитывая трудную эпидемиологическую ситуацию, специалисты ГИМС рекомендуют гражданам соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от выхода на водоемы без острой необходимости», — подчеркнул начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.
Главное управление рекомендует, отправляясь даже в короткое плавание, уточнять прогноз погоды, обращать внимание на силу и направление ветра – от данных факторов зависит высота волн, причем на разных участках одного водоема она может сильно отличаться.
Перед отплытием всегда необходимо проверять запасы топлива и комплектацию оснащения судна согласно записи в судовом билете, а также надевать спасательный жилет. Нелишним будет наличие компаса или GPS – навигатора.