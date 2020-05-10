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Взорвался в космосе бак российской ракеты. США беспокоятся, угрожают ли 65 обломков спутникам?

10:14 10.05.2020 Фото: Роскосмос
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Этот объект представляет собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока «Фрегат-СБ», который при выведении спутника на орбиту отделяется после израсходования топлива.

Взорвался в космосе бак российской ракеты. США беспокоятся, угрожают ли 65 обломков спутникам?
Бак российской ракеты взорвался в космосе

Бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.

По данным американских военных, инцидент произошел 8 мая между 7.02 и 8.51 мск, при этом взрыв не был вызван столкновением бака с другим объектом.

Разрушившийся бак имеет номер 37756 в американском военном каталоге космических объектов и международное обозначение 2011-037B.

Согласно данным, размещенным на специализированном сайте ВВС США space-track.org, до взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной 3606 километров.

Угрожают ли обломки действующим спутникам, не уточняется.

Этот объект представляет собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока «Фрегат-СБ», который при выведении спутника на орбиту отделяется после израсходования топлива, передает РИА Новости.

Бак использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории «Спектр-Р».

18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.

В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаш (головной научный институт «Роскосмоса») Юрий Колюка сообщил, что с 1961 года на орбите зафиксировано около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки). По его словам, они происходили либо в результате взрывов, либо после столкновения с другими объектами.

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От редакции

Уже и в космосе неспокойно?

Аноним, 10 мая 2020 10:27
Как тебе такое Илон Маск?
Кому они нужны, твои возвращаемые модули.

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