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Издевательство: Объявил победителем фашизма США и Великобританию Белый дом

10:22 10.05.2020 Фото: МИД РФ
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Представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления фальсификацией, издевательством над здравым смыслом, переписыванием истории, с которыми нельзя мириться.

Издевательство: Объявил победителем фашизма США и Великобританию Белый дом
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о странах-победителях нацизма

С заявлением Белого дома, в котором среди победителей нацизма названы только Великобритания и США, нельзя мириться, написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя «лидером свободного мира» и «защитником демократии», непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», — отметила Захарова.

Ранее администрация американского президента в Instagram-аккаунте Белого дома выложила видеозапись и в комментарии назвала США и Великобританию победителями нацизма. «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! — Дух Америки всегда будет побеждать», — говорится в посте.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал этот пост Белого дома элементом внутренней борьбы в администрации американского президента между сторонниками и противниками сближения США с Россией.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек увидел в этом попытку привлечь симпатии населения европейских стран к США и вызвать отторжение от России, передает РБК.

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