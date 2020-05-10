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Погиб пациент при пожаре в больнице для коронавирусных в Москве 9 мая. Остальных эвакуировали

11:10 10.05.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Из горевшего урологического корпуса КБ пациентов развели по другим больницам. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за загорания личных вещей.

Погиб пациент при пожаре в больнице для коронавирусных в Москве 9 мая. Остальных эвакуировали
Основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем

При пожаре в московской больнице для пациентов с COVID-19 погиб человек. Информация о возгорании пришла спасателям в 20:30 вчера, 9 мая. Больница расположена по адресу: ул. Вутечича, 21.

Вечером 9 мая ГУ МЧС Москвы сообщило, что в результате пожара погиб как минимум один человек. При этом открытое горение ликвидировано.

Предварительно установлено, что пожар произошел из-за загорания личных вещей.

Урологический корпус Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого был перепрофилирован для приема людей, у которых выявили коронавирус нового типа.

Для родственников пациентов, которые находились на лечении в ГКБ имени Спасокукоцкого, открыта круглосуточная горячая линия. По телефону 8 499 673 00 09 можно узнать, в какой больнице находится пациент после эвакуации из корпуса, где произошло возгорание.

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