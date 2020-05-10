Чем кормят Путина? Продукты для президентского стола проходит проверку, блюда готовят на спецкухне ФСО

Продукты, которые должны попасть на стол президента России, проверяют в лаборатории, а саму пищу готовят на специальной кухне Федеральной службы охраны или же в присутствии санитарного врача, рассказал в интервью РИА Новости бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский», президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
«Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях. Там же вообще есть спецкухня, и кормит его ФСО, в остальных случаях во время приготовления пищи всегда присутствует специальный санитарный врач», — сказал Бухаров в ответ на вопрос, учитываются ли личные гастрономические предпочтения первых лиц при подготовке приемов.
Также, по его словам, иногда из-за того, что продукты не проходили проверку, приходилось в срочном порядке вносить коррективы в меню.
«Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО. И иногда получалось, что она забраковывалась, приходилось быстро что-то менять на ходу», — рассказал собеседник агентства.
Макарошками.Как народ. На 12000 р в месяц.
Вообще, странная ка вопроса: "Он может себе позволить, а йа ет! Обидно,да!"
Сравните с американским президентом, который спокойно работает как ни в чём ни бывало. Или с немецким канцлером. Или с английским премьером... Да с кем угодно в общем-то...
«Более 25 лет М. П. Георгадзе являлся секретарем Президиума Верховного Совета СССР. Он занимал этот высокий пост до самой смерти в конце осени 1982 года. В 1982 г. отношении Георгадзе было возбуждено дело. В его загородном доме провели обыск. Оказалось, что Михаил Порфирьевич имел поистине барские замашки, которые настоящему советскому гражданину должны были быть чужды. Даже опытных следователей, видевших наверняка немало роскошных жилищ, поразило убранство дачи секретаря Президиума. В своем доме Георгадзе хранил более 20 килограммов изделий из золота, драгоценности, золотые слитки, подлинные полотна известных мастеров живописи, в том числе и Леонардо да Винчи, а также огромные денежные средства: несколько десятков миллионов в рублях, долларах, фунтах и другой валюте. Михаил Георгадзе суда дожидаться не стал. 23 ноября 1982 года он застрелился»(с).
Будем сравнивать с грефами и чубыйсами?