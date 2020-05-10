Чем кормят Путина? Продукты для президентского стола проходит проверку, блюда готовят на спецкухне ФСО

Иногда из-за того, что продукты не проходили лабораторную проверку, приходится их отбраковывать и в срочном порядке вносить коррективы в меню «на ходу».

Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола. Особых предпочтений у Путина нет

Продукты, которые должны попасть на стол президента России, проверяют в лаборатории, а саму пищу готовят на специальной кухне Федеральной службы охраны или же в присутствии санитарного врача, рассказал в интервью РИА Новости бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский», президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях. Там же вообще есть спецкухня, и кормит его ФСО, в остальных случаях во время приготовления пищи всегда присутствует специальный санитарный врач», — сказал Бухаров в ответ на вопрос, учитываются ли личные гастрономические предпочтения первых лиц при подготовке приемов.

Также, по его словам, иногда из-за того, что продукты не проходили проверку, приходилось в срочном порядке вносить коррективы в меню.

«Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО. И иногда получалось, что она забраковывалась, приходилось быстро что-то менять на ходу», — рассказал собеседник агентства.