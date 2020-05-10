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Чем кормят Путина? Продукты для президентского стола проходит проверку, блюда готовят на спецкухне ФСО

18:05 10.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Иногда из-за того, что продукты не проходили лабораторную проверку, приходится их отбраковывать и в срочном порядке вносить коррективы в меню «на ходу».

Чем кормят Путина? Продукты для президентского стола проходит проверку, блюда готовят на спецкухне ФСО
Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола. Особых предпочтений у Путина нет

Продукты, которые должны попасть на стол президента России, проверяют в лаборатории, а саму пищу готовят на специальной кухне Федеральной службы охраны или же в присутствии санитарного врача, рассказал в интервью РИА Новости бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский», президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях. Там же вообще есть спецкухня, и кормит его ФСО, в остальных случаях во время приготовления пищи всегда присутствует специальный санитарный врач», — сказал Бухаров в ответ на вопрос, учитываются ли личные гастрономические предпочтения первых лиц при подготовке приемов.

Также, по его словам, иногда из-за того, что продукты не проходили проверку, приходилось в срочном порядке вносить коррективы в меню.

«Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО. И иногда получалось, что она забраковывалась, приходилось быстро что-то менять на ходу», — рассказал собеседник агентства.

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От редакции

Президент должен хорошо питаться?

Аноним, 10 мая 2020 11:08
НВР:
Макарошками.Как народ. На 12000 р в месяц.
Аноним, 10 мая 2020 11:54
Ну да...Ильичи, Иосифович и др. вожди питались-то исключительно сухими корками, запивая их морковным чаем.
Аноним, 10 мая 2020 13:15
А при чём тут Ильич и Иосифович? Все они одним миром мазаны. В том то и дело. Рассказывают то про коммунизм-социализм, то про демократию, то про народность-духовность. А на самом деле всё едино - вцепившийся в трон царь и холопы...
Аноним, 10 мая 2020 14:08
13:15, при том, что теперь вы тоже можете купить и откушать президентского меню. В отличие от времён оных.
Вообще, странная ка вопроса: "Он может себе позволить, а йа ет! Обидно,да!"
Аноним, 10 мая 2020 15:16
14:08 В том и дело, что не можем мы себе этого позволить
Аноним, 10 мая 2020 13:11
Гораздо интереснее что ФСОшников перез заходом на дежурство в резиденцию выдерживают в карантине две недели.

Сравните с американским президентом, который спокойно работает как ни в чём ни бывало. Или с немецким канцлером. Или с английским премьером... Да с кем угодно в общем-то...
Аноним, 10 мая 2020 13:11
Должен на даче картошку садить
Аноним, 10 мая 2020 13:48
Как Брежнев? Хааа, он умеет только болтать и воровать.
Аноним, 10 мая 2020 14:26
Ну, да Леонид Ильич-то был добрым зайчиком с 5 звёздами на груди и позволявший воровать подопечным.
«Более 25 лет М. П. Георгадзе являлся секретарем Президиума Верховного Совета СССР. Он занимал этот высокий пост до самой смерти в конце осени 1982 года. В 1982 г. отношении Георгадзе было возбуждено дело. В его загородном доме провели обыск. Оказалось, что Михаил Порфирьевич имел поистине барские замашки, которые настоящему советскому гражданину должны были быть чужды. Даже опытных следователей, видевших наверняка немало роскошных жилищ, поразило убранство дачи секретаря Президиума. В своем доме Георгадзе хранил более 20 килограммов изделий из золота, драгоценности, золотые слитки, подлинные полотна известных мастеров живописи, в том числе и Леонардо да Винчи, а также огромные денежные средства: несколько десятков миллионов в рублях, долларах, фунтах и другой валюте. Михаил Георгадзе суда дожидаться не стал. 23 ноября 1982 года он застрелился»(с).
Аноним, 10 мая 2020 15:17
Вам про Фому, а вы про Ерему...
Аноним, 10 мая 2020 15:35
барские замашки, которые настоящему советскому гражданину чужды, но с точки зрения росссиянского путинского рынка - одобряемы.
Будем сравнивать с грефами и чубыйсами?
Аноним, 10 мая 2020 16:13
"барские замашки, которые настоящему советскому гражданину чужды"...на словах. А на деле пролетарская уравнительная идеология, которой сейчас нет даж в КПРФ, постоянно вступала в противоречие с реальностью. Кстати, что там вкушают не в меру упитанные тов. Зюганов и г-н Навальный?
Аноним, 10 мая 2020 15:30
Сыворотку правды когда начнут добавлять - перед президентскими выборами?

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