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Падали в обморок солдаты без самоизоляции: Только в Минске прошел парад Победы из всех государств бывшего СССР

11:51 10.05.2020 Фото: Дарьяи Бурякиной/ TUT.BY
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«В этом обезумевшем мире найдутся осуждающие нас», заявил президент Белорусии Александр Лукашенко. Мало кто на параде был в масках, дистанцию не соблюдали. Были толпы, концерты и праздничный салют. ВОЗ осудила массовое празднование 9 Мая.

Падали в обморок солдаты без самоизоляции: Только в Минске прошел парад Победы из всех государств бывшего СССР
На параде в Минске было мало людей в масках

В Беларуси 9 мая отметили День Победы. В Минске по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны, которая изменила жизнь белорусов, прошел парад. На нем присутствовали в том числе ветераны, чиновники, были приглашены дипломаты. Зрителей было заметно меньше, чем в предыдущие годы. При этом лишь немногие были в масках, а безопасную дистанцию соблюдали далеко не все, передает tut.by.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на параде, что «в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа».

— Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, — заявил президент. — А если и был бы, мы поступили бы так же. Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы.

Александр Лукашенко отметил, что «и пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма».

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, говоря про ситуацию с распространением коронавируса в восточной части региона, отмечал касательно празднования 9 Мая: «Те правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье людей на первое место. Мы в региональном офисе очень уважительно относимся к этой дате. Но сейчас время для того, чтобы найти альтернативные решения для празднования, чтобы не подвергать риску человеческие жизни».

После выступления президента начался марш, перед трибунами прошлись среди первых расчет барабанщиков Суворовского военного училища, сводный расчет кадетских училищ и специализированных лицеев, курсанты Военной академии.

В колонне прошлись также женщины, которые проходят службу в Вооруженных силах. Ведущий парада объявил: около 4 тысяч женщин сейчас проходит службу в Вооруженных силах, «ими освоены практически все специальности».

Перед трибунами также прошлись женский парадный расчет МВД, курсанты университета гражданской защиты МЧС Беларуси, представители Института пограничной службы.

К трибунам подошла механизированная колонна, в ней в числе прочего бронированные машины, артиллерийские установки. Это БТР-70, БТР-80, внедорожники «Богатырь», бронированные машины «Дракон», бронеавтомобиль «Кайман», бронеавтомобиль Лис-ПМ, миномет «Сани», полуавтоматический миномет «Нона-М1», система залпового огня «Полонез», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», зенитный ракетный комплекс С-300, комбинированная радиостанция «Богатырь».

Воздушный парад открыл вертолет Ми-8. Над зрителями пролетели также Ми-24, Ан-26, Як-130, Су-25. Впервые в параде приняли участие Су-30СМ. Высота полета вертолетов — около 200−250 метров. Завершили воздушный парад Ил-76 и Л-39.

После воздушной части парада перед зрителями выступила сводная рота почетного караула. В плац-концерте приняло участие больше 100 человек. Сценарий выступления разработали сами участники роты, рассказал ведущий.

Перед зрителями выступил сводный оркестр минского гарнизона, в который входит несколько коллективов. Общая численность оркестра — 246 человек.

Парад завершили песней «День Победы», президент и некоторые чиновники, которые стояли рядом с ним, подпевали. Один из солдат во время парада почувствовал недомогание, его поддерживали, чтобы тот не упал.

Беларусь потеряла в годы войны около трех миллионов жителей. Фашисты и их соучастники разрушили и сожгли 209 городов и городских поселков, 9200 деревень, более 10 тысяч промышленных предприятий уничтожили или вывезли в Германию.

8 мая 1945 года германское командование капитулировало, а вечером 9 мая в Москве устроили первый праздничный салют — в честь победы в этой войне. На 1 мая 2020 года в Беларуси проживало 4,7 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, включая двух героев Советского Союза (на 1 апреля 2019 года — 6250 человек). В нашей стране также проживает 14,3 тысячи человек, пострадавших от последствий войны.

9 мая кроме праздничного шествия был концерт  в 21.30. В 23.00 — праздничный фейерверк в честь Дня Победы.

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От редакции

Стоило рисковать здоровьем людей?

Аноним, 10 мая 2020 12:41
НВР:
В чем риск?
Вася, 10 мая 2020 13:07
Молодец Лукашенко !Достойно встретили славную годовщину победы...
прохожий, 10 мая 2020 13:10
Солдаты падали в обморок очень часто..и не от болезней а зачастую от эмоционального напряжения..Так что кричащий заголовок этого пасквиля -для идиотов..
Аноним, 10 мая 2020 13:12
Есть государство, есть народ, есть идея, что всех объединяет, есть и здравый смысл. Раньше это было и у нас.
Аноним, 10 мая 2020 13:54
Ага. Вот только про прочитал как в 1979-ом в Свердловске что-то бахнуло в лаборатории бактериологического оружия. И несколько десятков человек случайных людей померло от сибирской язвы. Очень страшная смерть кстати.

Так вот даже с тех, кто выжил подписку о неразглашении на 25 лет брали. И ни инвалидности - ничерта. Социализм же - каждый выживает сам. И тотальная ложь как "идея, которая всех объединяет".

И если бы это был уникальный случай... Расскажите ещё про то, как прекрасно было раньше!
Аноним, 10 мая 2020 13:55
Пардон, не в 1979-ом, а в 1970-ом.
Аноним, 10 мая 2020 13:17
НВР: там где власть реально выборная, где может быть заменена - там не рискуют. Потому что себе дороже будет. А там где "незаменимые" - там на людей плевать. Потому что а что они сделают-то?
igk63, 10 мая 2020 13:41
Это Вы о РФ ? Прямо в точку!
Аноним, 10 мая 2020 13:56
И про РФ и про Беларусь и про Северную Корею. И ещё про кучу мест. Таких мест по миру сейчас пара десятков наберётся.
Аноним, 10 мая 2020 14:17
igk63, не подскажите, сколько Лукашенко "у руля" и когда ты выборы были?
Аноним, 10 мая 2020 13:25
дедуля совсем сбрендил
igk63, 10 мая 2020 13:43
Вы правы.Дед Вова сбрендил совсем.
Аноним, 10 мая 2020 14:17
igk63: кто про что,а лысый про расческу.
Вы бы хоть заголовок прочитали что совсем не про Путина и даже не про Россию новость
Аноним, 10 мая 2020 14:18
Лукашенко красавчик. Не то что Володя
Аноним, 10 мая 2020 15:16
ВОЗ осудила массовое празднование 9 Мая.
Будем ждать показатели смертности среди членов ВОЗ и участников парада в Белоруссии, чтобы вывести на чистую воду этого рокфеллеровского вассала

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