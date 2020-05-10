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Удалял фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге советским солдатом Facebook

12:07 10.05.2020 Фото: ТАСС /Евгения Халдея
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В компании заявили, что фотографии исчезали из-за технической ошибки. Facebook извинился перед пользователями за некорректный контент.

Удалял фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге советским солдатом Facebook
Facebook объяснил, почему удалял фотографию водружения Знамени Победы на Рейхстаге

Facebook из-за ошибки автоматизированного инструмента удалял фотографии, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель компании.

«Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», — сообщили в компании.

Из-за пандемии Facebook временно отправил домой команды, которые занимаются проверкой контента.

«Мы хотим, чтобы наша платформа оставалась безопасным местом для поддержания связи людей друг с другом в сложившейся ситуации, поэтому в данный момент мы больше полагаемся на наши автоматизированные системы обнаружения и удаления контента, который нарушает нормы сообщества. Чем меньше людей могут рассматривать публикации, изображения и комментарии, которые потенциально нарушают наши нормы, тем больше вероятность допущения некоторых ошибок», — сказал представитель компании, уточнив, что подобные случаи Facebook старается решить как можно быстрее.

Ранее российские пользователи Facebook обратили внимание на то, что службы безопасности социальной сети закрывали доступ к публикациям, содержащим снимок корреспондента фотохроники ТАСС Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом».

«Ваша публикация нарушает наши нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций. Ваша публикация скрыта от других. Эти нормы призваны предотвратить нанесение вреда кому-либо в реальном мире», — указывалось в сопроводительном сообщении соцсети.

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От редакции

Верите в случайность?

Аноним, 10 мая 2020 13:08
Фейсбук - это такой американский вариант ВКонтактике. Хотя... по крайней мере двери в домах не выламывают после перепостов и лайков в фейсбучике - так что это вариант без национальной специфики.
Аноним, 10 мая 2020 15:13
Серп и молот на фоне красного - для Facebook - контент, который нарушает нормы сообщества.
Чьего сообщества?

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