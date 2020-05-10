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Умер еще один пациент от коронавируса за сутки на 10 мая в Новосибирской области. Всего 15 жертв COVID-19 в регионе

12:18 10.05.2020 Фото: pexels.com
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Скончался 58-летний мужчина. Из 1100 зараженных на ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации – 51 человек. За последние сутки в регионе выявили 75 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 в Бердске.

Умер еще один пациент от коронавируса за сутки на 10 мая в Новосибирской области. Всего 15 жертв COVID 19 в регионе
Выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19 за сутки на 10 мая в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Умер еще один пациент от коронавируса за сутки на 10 мая в Новосибирской области. Всего 15 жертв COVID 19 в регионе

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По данным оперативного штаба на 10 утра 10 мая в регионе за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 75 человек. Выписан 1 человек, 1 человек скончался. Это мужчина, ему было 58 лет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»в региональном оперативном штабе в воскресенье утром.

Всего в Новосибирской области зафиксировано 1100 случаев заражения COVID-19, из них 60 – дети. 307 человек выписаны по выздоровлению, 15 – скончались.

На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации – 51 человек.

В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1224. 3 человека находятся в Черепановской ЦРБ, 2 – в Сузунской, 1 пациент – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Тогучинскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области проведено 56 952 теста на коронавирус.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние сутки на утро 10 мая в Бердске выявлено 2 новых случая коронавируса. Всего заражены 15 бердчан.

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