Продлили самоизоляцию до 31 мая и ввели масочный режим с 12 мая в Санкт-Петербурге

Виной тому высокая численность зараженных коронавирусом — почти 70000 человек — и низкий уровень самоизоляции жителей северной столицы.

В Санкт-Петербурге официально зарегистрировано 6990 случаев заражения коронавирусом

Ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге продлены до 31 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. С 12 мая в городе вводится масочный и перчаточный режим. Разрешение на возобновление трудовой деятельности получат строительные и промышленные предприятия с сохранением условий соблюдения эпидемиологической безопасности.

«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук»,— говорится в сообщении пресс-службы Санкт-Петербурга. Маски и перчатки будут продавать в вестибюлях станций метрополитена.

Сообщается, что решения приняты из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. В Санкт-Петербурге официально зарегистрировано 6990 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1662, умерли 53 человека. Кроме того, отмечается, что одна из причин — низкий уровень самоизоляции петербуржцев, который в последние дни упал до критической отметки в 2,1 балла.

Власти Северной столицы обязуются обеспечить продажу средств защиты в вестибюлях станций метро, а также проинформировать граждан о местах реализации масок и перчаток.