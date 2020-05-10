Где обнаружили зараженных COVID-19 на 10 мая в Новосибирской области?

По данным оперативного штаба, на 10 мая в Новосибирской области коронавирус выявлен в пяти городах и 19 сельских районах.
В настоящее время COVID-2019 обнаружен в Новосибирске, Бердске, Кольцове, Краснообске и Оби, а также в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на утро воскресенья, в регионе зарегистрировано 1100 выявленных случаев коронавирусной инфекции (+75 за последние сутки). В Бердске за последние сутки не 10 мая обнаружили еще двоих заболевших. Теперь в Бердске 15 инфицированных. Выписан только один пациент.
Накануне, 9 мая, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», заразилась цела бердская семья — родители и двое детей.