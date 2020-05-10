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Отказались ужесточать наказание за побои в семье из-за сокращения домашнего насилия в МВД

13:06 10.05.2020 Фото: pixabay.com
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Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной, заявили в полицейском ведомстве.

Отказались ужесточать наказание за побои в семье из за сокращения домашнего насилия в МВД
В МВД отказались от идеи ужесточения наказания за побои

МВД России отказалось от идеи ужесточения ответственности за побои, сообщает пресс-служба ведомства. Ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ «Побои», по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, в России на данный момент не собираются.

«Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной», — пояснили в МВД.

В министерстве напомнили, что ранее с Минюстом России прорабатывался вопрос об ужесточении наказания — предлагалось вместо штрафа назначать административный арест.

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, за побои человеку может грозить штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест сроком до 15 суток. Также предусмотрена возможность наложения наказания в виде обязательных работ на срок до 120 часов.

В то же время по статье 116.1 («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию») Уголовного кодекса России среди других вариантов наказания предусматривается штраф в размере до 40 тысяч рублей.

Кроме того, по данным МВД, в России по итогам I квартала 2020 года зафиксировано сокращение числа преступлений в семье на 13%, при этом такие противоправные действия занимают 1,4% от остальных правонарушений.

«Согласно статистическим данным, роста правонарушений, совершённых в семейно-бытовой сфере, не наблюдается», — приводит ТАСС ответ ведомства на соответствующий запрос.

По данным МВД, в марте было зарегистрировано свыше 13 тыс. таких правонарушений, что на 6,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями.

При этом в апреле в условиях режима самоизоляции число подобных противоправных действий составило почти 7,7 тыс., что на 23,4% меньше прошлогодних показателей за этот период.

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От редакции

Путь бьют?

Аноним, 10 мая 2020 15:28
Они не договариваются, как правильно врать одинаково?
Во всем мире возрастает количество жалоб от жертв домашнего насилия, зато в России - нет

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