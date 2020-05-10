Не хватает мест для зараженных коронавирусом в больницах Новосибирска

Инфекционный госпиталь на базе больницы №12 принял 125 пациентов. Перепрофилировали оба корпуса, сделали шлюзы для входа в «красную зону». Всего в больнице 190 коек, у каждой есть точка подключения к кислороду.

Еще один инфекционный госпиталь открыли в Новосибирске. Для приема пациентов с коронавирусом перепрофилировали больницу №12

1224 взрослых пациента с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом сегодня находятся в стационарах Новосибирска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 10 мая обнаружена коронавирусная инфекция у 1100 жителей региона, в том числе у 15-ти бердчан.

Мощностей инфекционной больницы и больницы №11 уже недостаточно, сообщили в воскресенье в регоинальном минздраве. К борьбе с инфекцией подключаются другие медучреждения.

Инфекционный госпиталь на базе больницы №12 начал принимать пациентов 6 мая, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Сегодня там находятся 125 человек.

Перепрофилировали оба корпуса, сделали шлюзы для входа в «красную зону». Всего в больнице 190 коек, у каждой есть точка подключения к кислороду.

Госпиталь предназначен, в основном, для тех, кто выздоравливает: таких пациентов переводят туда из других инфекционных стационаров. Также в больницу №12 направляют бессимптомных больных.

Инфекционный госпиталь

Инфекционный госпиталь