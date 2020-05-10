Не положены доплаты медикам «скорой»: мало зараженных COVID-19 в Искитимком районе, ответил минздрав

Минздрав Новосибирской области прокомментировал публикацию «Курьер. Среда. Бердск» о жалобах фельдшеров скорой помощи Искитимской горбольницы на нехватку средств защиты и отсутствие доплат. 150 рублей медики не считают компенсацией за риск заболеть коронавирусом.

Госпитализация происходила в Индустриальном микрорайоне Искитима

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прокуратура Искитимского района начала проверку по уровню обеспеченности средствами защиты в коронавирус для медицинских работников Центральной больницы и скорой помощи прокуратурой Искитима 7 мая. Эту информацию сайту подтвердил исполняющий обязанности икитимского межрайонного прокурора Дмитрий Попков.

— Проверка действительно идет по обеспеченности медицинских работников средствами защиты. Как только она будет закончена, мы сообщим о результатах, — сказал Дмитрий Витальевич 8 мая.

Напомним, по информации сайта «Весь Искитим» сотрудники «скорой» написали письмо губернатору с жалобой на плохой уровень защиты. Главный врач Искитима Алексей Кайгородов отказался комментировать эту информацию. Кроме того, медики спрашивали, почему они не получают доплату за работу в особых условиях. 150 рублей они не считают компенсацией за риск заразиться коронавирусом.

-На станции скорой медицинской помощи Центральной городской больницы Искитима по решению главного врача не создана специализированная, так называемая “коронавирусная” бригада из-за единичного количества пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в Искитимском районе. По этой причине сотрудникам, осуществляющим перевозку пациентов данной категории, начислена надбавка в соответствии с фактическим количеством часов, которые заняла транспортировка, — пояснили в минздраве Новосибирской области.

Выплаты начисляют тем, кто оказывает медицинскую помощь пациентам с коронавирусом и гражданам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 415 и № 484 и Постановлением Правительства Новосибирской области № 137-п.

Согласно этим нормативным актам, сумма выплаты исчисляется пропорционально фактически отработанным дням (часам) к установленной месячной норме.

Перечень подразделений, должностей медработников, размер выплат в соответствии с должностью, срок выплат определяет локальный приказ в каждой медицинской организации региона, работа в которой дает право на установление выплат стимулирующего характера.

Сотрудникам специализированных инфекционных стационаров надбавка начисляется за отработанные смены, пропорционально месячной норме. Сотрудники специализированных бригад скорой медицинской помощи, в том числе водители, которые перевозят пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, получают выплаты за отработанную смену, независимо от количества доставленных в стационары пациентов.

Между тем, по данным на 8 мая в Искитимском районе зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции. В соцсетях публикуют фото госпитализации зараженных больных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».