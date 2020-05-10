10.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Не положены доплаты медикам «скорой»: мало зараженных COVID-19 в Искитимком районе, ответил минздрав

13:38 10.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Подслушано в Искитиме
3 1

Минздрав Новосибирской области прокомментировал публикацию «Курьер. Среда. Бердск» о жалобах фельдшеров скорой помощи Искитимской горбольницы на нехватку средств защиты и отсутствие доплат. 150 рублей медики не считают компенсацией за риск заболеть коронавирусом.

Не положены доплаты медикам скорой: мало зараженных COVID 19 в Искитимком районе, ответил минздрав
Госпитализация происходила в Индустриальном микрорайоне Искитима

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прокуратура Искитимского района начала проверку по уровню обеспеченности средствами защиты в коронавирус для медицинских работников Центральной больницы и скорой помощи прокуратурой Искитима 7 мая. Эту информацию сайту подтвердил исполняющий обязанности икитимского межрайонного прокурора Дмитрий Попков.

— Проверка действительно идет по обеспеченности медицинских работников средствами защиты. Как только она будет закончена, мы сообщим о результатах, — сказал Дмитрий Витальевич 8 мая.

Напомним, по информации сайта «Весь Искитим» сотрудники «скорой» написали письмо губернатору с жалобой на плохой уровень защиты. Главный врач Искитима Алексей Кайгородов отказался комментировать эту информацию. Кроме того, медики спрашивали, почему они не получают доплату за работу в особых условиях. 150 рублей они не считают компенсацией за риск заразиться коронавирусом.

-На станции скорой медицинской помощи Центральной городской больницы Искитима по решению главного врача не создана специализированная, так называемая “коронавирусная” бригада из-за единичного количества пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в Искитимском районе. По этой причине сотрудникам, осуществляющим перевозку пациентов данной категории, начислена надбавка в соответствии с фактическим количеством часов, которые заняла транспортировка, — пояснили в минздраве Новосибирской области.

Выплаты начисляют тем, кто оказывает медицинскую помощь пациентам с коронавирусом и гражданам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 415 и № 484 и Постановлением Правительства Новосибирской области № 137-п.

Согласно этим нормативным актам, сумма выплаты исчисляется пропорционально фактически отработанным дням (часам) к установленной месячной норме.

Перечень подразделений, должностей медработников, размер выплат в соответствии с должностью, срок выплат определяет локальный приказ в каждой медицинской организации региона, работа в которой дает право на установление выплат стимулирующего характера.

Сотрудникам специализированных инфекционных стационаров надбавка начисляется за отработанные смены, пропорционально месячной норме. Сотрудники специализированных бригад скорой медицинской помощи, в том числе водители, которые перевозят пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, получают выплаты за отработанную смену, независимо от количества доставленных в стационары пациентов.

Между тем, по данным на 8 мая в Искитимском районе зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции. В соцсетях публикуют фото госпитализации зараженных больных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Должны доплачивать медикам "скорой"?

Аноним, 10 мая 2020 13:55
НВР:
Да
Аноним, 10 мая 2020 14:13
В шестидесяти километрах от Искитима мест не хватает для больных, а тут наоборот недобор. Как то слабо верится в эту статистику. Либо тут занижают либо там завышают.
Аноним, 10 мая 2020 15:25
Вот как только заразим полглрода, тогда и доплатим медикам «скорой»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ закрытом гробу похоронят умерших от COVID-19 в Новосибирске и Бердске, заявил главный патологоанатом региона Александр Надеев 14
15:05 10-05-2020
В закрытом гробу похоронят умерших от COVID-19 в Новосибирске и Бердске, заявил главный патологоанатом региона Александр Надеев
У меня за это время что-нибудь откажет в организме, а они что, потом это благополучно свалят на каронавирус? 2
14:47 10-05-2020
У меня за это время что-нибудь откажет в организме, а они что, потом это благополучно свалят на каронавирус?
Восхитили россиян спевшие на видео "Смуглянку" студенты из Африки. За полдня 3,8 млн просмотров 1
13:46 10-05-2020
Восхитили россиян спевшие на видео
БердскНе положены доплаты медикам "скорой": мало зараженных COVID-19 в Искитимком районе, ответил минздрав 3
13:38 10-05-2020
Не положены доплаты медикам
БердскНе хватает мест для зараженных коронавирусом в больницах Новосибирска 2
13:14 10-05-2020
Не хватает мест для зараженных коронавирусом в больницах Новосибирска
Отказались ужесточать наказание за побои в семье из-за сокращения домашнего насилия в МВД 1
13:06 10-05-2020
Отказались ужесточать наказание за побои в семье из-за сокращения домашнего насилия в МВД
БердскГде обнаружили зараженных COVID-19 на 10 мая в Новосибирской области?
12:54 10-05-2020
Где обнаружили зараженных COVID-19 на 10 мая в Новосибирской области?
Продлили самоизоляцию до 31 мая и ввели масочный режим с 12 мая в Санкт-Петербурге 3
12:42 10-05-2020
Продлили самоизоляцию до 31 мая и ввели масочный режим с 12 мая в Санкт-Петербурге
Длинные выходные ждут россиян в июне и ноябре 2020 года
12:25 10-05-2020
Длинные выходные ждут россиян в июне и ноябре 2020 года
БердскУмер еще один пациент от коронавируса за сутки на 10 мая в Новосибирской области. Всего 15 жертв COVID-19 в регионе
12:18 10-05-2020
Умер еще один пациент от коронавируса за сутки на 10 мая в Новосибирской области. Всего 15 жертв COVID-19 в регионе