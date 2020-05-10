Восхитили россиян спевшие на видео «Смуглянку» студенты из Африки. За полдня 3,8 млн просмотров

Пользователи Сети хвалили студентов за «душевное» исполнение композиции и отметили, что иностранцы справились с задачей исполнить песню «на высоте».

«Смуглянка» стала хитом после выхода картины «В бой идут одни старики»

Члены Ассоциации африканских студентов РУДН ко Дню Победы приняли участие в акции и исполнили свою версию знаменитой песни «Смуглянка» совместно с учащимися из Африки, которые учатся в других российских университетах. Видеоролик, на котором в многоголосье спелись как студенты, так и выпускники вуза, появился на официальной странице университета в Instagram.

За 13 часов видео посмотрели более 3,8 млн человек. Зрители остались в восторге, ведь мелодичные голоса иностранцев привнесли новое звучание знакомой всем «Смуглянки».

Пользователи Сети хвалили студентов за «душевное» исполнение композиции и отметили, что иностранцы справились с задачей исполнить песню «на высоте».

«Смугляна» была частью сюиты, написанной композитором Анатолием Новиковым и поэтом Яковом Шведовым в 1940 году по заказу ансамбля Киевского особого военного округа. В ней воспевалась девушка-партизанка времен Гражданской войны. Однако в довоенные годы песня так и не исполнялась. Впервые ансамбль спел песню в Концертном зале имени Чайковского в 1944 году. Композицию транслировали по радио и затем стали исполнять на фронте и в тылу.

Большую популярность композиция приобрела после выхода на экраны фильма «В бой идут одни «старики».

