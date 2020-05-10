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Восхитили россиян спевшие на видео «Смуглянку» студенты из Африки. За полдня 3,8 млн просмотров

13:46 10.05.2020 Фото: Кадр из фильма
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Пользователи Сети хвалили студентов за «душевное» исполнение композиции и отметили, что иностранцы справились с задачей исполнить песню «на высоте».

Восхитили россиян спевшие на видео Смуглянку студенты из Африки. За полдня 3,8 млн просмотров
«Смуглянка» стала хитом после выхода картины «В бой идут одни старики»

Члены Ассоциации африканских студентов РУДН ко Дню Победы приняли участие в акции и исполнили свою версию знаменитой песни «Смуглянка» совместно с учащимися из Африки, которые учатся в других российских университетах. Видеоролик, на котором в многоголосье спелись как студенты, так и выпускники вуза, появился на официальной странице университета в Instagram.

За 13 часов видео посмотрели более 3,8 млн человек. Зрители остались в восторге, ведь мелодичные голоса иностранцев привнесли новое звучание знакомой всем «Смуглянки».

Пользователи Сети хвалили студентов за «душевное» исполнение композиции и отметили, что иностранцы справились с задачей исполнить песню «на высоте».

«Смугляна» была частью сюиты, написанной композитором Анатолием Новиковым и поэтом Яковом Шведовым в 1940 году по заказу ансамбля Киевского особого военного округа. В ней воспевалась девушка-партизанка времен Гражданской войны. Однако в довоенные годы песня так и не исполнялась. Впервые ансамбль спел песню в Концертном зале имени Чайковского в 1944 году. Композицию транслировали по радио и затем стали исполнять на фронте и в тылу.

Большую популярность композиция приобрела после выхода на экраны фильма «В бой идут одни «старики».

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От редакции

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Аноним, 10 мая 2020 15:09
НВР: Грефу, Кудрину м Путину надо у них поучиться

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