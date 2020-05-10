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Даже без СНИЛС на ребенка выплату в 5000 рублей получат родители Бердска и России. ПФР упростил получение пособия Путина

15:55 10.05.2020 Фото: www.pexels.com
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Теперь родители могут обратиться за средствами, даже если у ребенка еще нет СНИЛСа, – страховой номер будет оформлен автоматически по сведениям реестра ЗАГС.

Даже без СНИЛС на ребенка выплату в 5000 рублей получат родители Бердска и России. ПФР упростил получение пособия Путина
Пенсионный фонд упростил получение выплаты 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Сюжет: Все пособия Путина
Даже без СНИЛС на ребенка выплату в 5000 рублей получат родители Бердска и России. ПФР упростил получение пособия Путина

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Пенсионный фонд России упростил для семей получение выплаты 5 тыс. рублей на детей до трех лет. Теперь родители могут обратиться за средствами, даже если у ребенка еще нет СНИЛСа, – страховой номер будет оформлен автоматически по сведениям реестра ЗАГС.

При подаче заявления через личный кабинет на портале es.pfrf.ru семье достаточно указать имя и дату рождения ребенка, после чего СНИЛС будет найден в базе данных и добавлен к заявлению. Таким образом, обратиться и получить выплату на детей до трех лет можно полностью дистанционно, даже если родители еще не успели оформить СНИЛС детям.

Указывать в заявлении реквизиты, по которым перечисляются средства, тоже стало проще и удобнее. При заполнении электронной формы на сайте Пенсионного фонда владельцу сертификата теперь достаточно указать только БИК банка (банковский идентификационный код) и номер счета, на который необходимо перечислить средства, остальные реквизиты будут заполнены автоматически.

Несмотря на то, что уже подано свыше 2,6 млн заявлений о выплате 5 тыс. рублей, семьи часто допускают ошибки при заполнении сведений и должны повторно подавать их, чтобы получить средства. Среди самых распространенных ошибок – когда в качестве заявителя указывается не владелец сертификата, а другой родитель или ребенок. Также часто встречаются опечатки при заполнении имени ребенка или даты его рождения, что не позволяет провести необходимую идентификацию. Некоторые заявители путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета указывают номер карты.

Напомним, выплата в размере 5 тыс. рублей положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже израсходованы полностью. 5 тыс. рублей ежемесячно предоставляются на каждого ребенка в семье, не достигшего трех лет, и выплачиваются дополнительно к материнскому капиталу, не уменьшая его размер. Заявление на выплату можно подать до октября.

Подробнее о выплате.

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