11 012 человек заболели за стуки на 10 мая в России. Список из 83 регионов

Больше всего заболевших в Москве — 5551, далее в Московской области — 1133, на третьем месте Санкт-Петербург — 414. Новосибирская область на 20 месте — 75 новых случаев инфекции.

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 012 в 83 регионах

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 012 в 83 регионах, сообщает Роспотребнадзор.

Распределение по субъектам

1. Москва — 5551

2. Московская область — 1133

3. Санкт-Петербург — 414

4. Нижегородская область — 262

5. Свердловская область — 139

6. Волгоградская область — 119

7. Краснодарский край — 99

8. Республика Дагестан — 93

9. Тамбовская область — 91

10. Челябинская область — 90

11. Калужская область — 89

12. Тульская область — 89

13. Ростовская область — 89

14. Рязанская область — 88

15. Республика Татарстан — 85

16. Владимирская область — 83

17. Ивановская область — 79

18. Кабардино-Балкарская Республика — 77

19. Республика Башкортостан — 75

20. Новосибирская область — 75

21. Самарская область — 74

22. Тюменская область — 73

23. Красноярский край — 73

24. Ямало-Ненецкий АО — 72

25. Курская область — 71

26. Смоленская область — 70

27. Республика Северная Осетия — 70

28. Саратовская область — 69

29. Брянская область — 68

30. Ленинградская область — 67

31. Ханты-Мансийский АО — 67

32. Ярославская область — 63

33. Чувашская Республика — 63

34. Астраханская область — 58

35. Орловская область — 50

36. Белгородская область — 48

37. Липецкая область — 48

38. Приморский край — 48

39. Республика Ингушетия — 47

40. Республика Мордовия — 46

41. Кировская область — 46

42. Тверская область — 45

43. Калининградская область — 42

44. Оренбургская область — 42

45. Ульяновская область — 42

46. Пензенская область — 41

47. Воронежская область — 39

48. Ставропольский край — 38

49. Омская область — 34

50. Хабаровский край — 34

51. Забайкальский край — 33

52. Республика Саха (Якутия) — 33

53. Мурманская область — 31

54. Новгородская область — 28

55. Алтайский край — 28

56. Чеченская Республика — 26

57. Архангельская область — 25

58. Республика Бурятия — 22

59. Республика Хакасия — 22

60. Республика Марий Эл — 21

61. Республика Тыва — 21

62. Республика Карелия — 20

63. Республика Коми — 20

64. Вологодская область — 19

65. Кемеровская область — 19

66. Томская область — 19

67. Республика Калмыкия — 18

68. Карачаево-Черкесская Республика — 18

69. Удмуртская Республика — 18

70. Иркутская область — 18

71. Псковская область — 16

72. Костромская область — 14

73. Камчатский край — 13

74. Республика Крым — 12

75. Пермский край — 8

76. Амурская область — 5

77. Республика Адыгея — 4

78. Еврейская АО — 4

79. г. Севастополь — 3

80. Курганская область — 2

81. Чукотский АО — 2

82. Республика Алтай — 1

83. Магаданская область — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 34 306 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.