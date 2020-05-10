11 012 человек заболели за стуки на 10 мая в России. Список из 83 регионов

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 012 в 83 регионах, сообщает Роспотребнадзор.
Распределение по субъектам
1. Москва — 5551
2. Московская область — 1133
3. Санкт-Петербург — 414
4. Нижегородская область — 262
5. Свердловская область — 139
6. Волгоградская область — 119
7. Краснодарский край — 99
8. Республика Дагестан — 93
9. Тамбовская область — 91
10. Челябинская область — 90
11. Калужская область — 89
12. Тульская область — 89
13. Ростовская область — 89
14. Рязанская область — 88
15. Республика Татарстан — 85
16. Владимирская область — 83
17. Ивановская область — 79
18. Кабардино-Балкарская Республика — 77
19. Республика Башкортостан — 75
20. Новосибирская область — 75
21. Самарская область — 74
22. Тюменская область — 73
23. Красноярский край — 73
24. Ямало-Ненецкий АО — 72
25. Курская область — 71
26. Смоленская область — 70
27. Республика Северная Осетия — 70
28. Саратовская область — 69
29. Брянская область — 68
30. Ленинградская область — 67
31. Ханты-Мансийский АО — 67
32. Ярославская область — 63
33. Чувашская Республика — 63
34. Астраханская область — 58
35. Орловская область — 50
36. Белгородская область — 48
37. Липецкая область — 48
38. Приморский край — 48
39. Республика Ингушетия — 47
40. Республика Мордовия — 46
41. Кировская область — 46
42. Тверская область — 45
43. Калининградская область — 42
44. Оренбургская область — 42
45. Ульяновская область — 42
46. Пензенская область — 41
47. Воронежская область — 39
48. Ставропольский край — 38
49. Омская область — 34
50. Хабаровский край — 34
51. Забайкальский край — 33
52. Республика Саха (Якутия) — 33
53. Мурманская область — 31
54. Новгородская область — 28
55. Алтайский край — 28
56. Чеченская Республика — 26
57. Архангельская область — 25
58. Республика Бурятия — 22
59. Республика Хакасия — 22
60. Республика Марий Эл — 21
61. Республика Тыва — 21
62. Республика Карелия — 20
63. Республика Коми — 20
64. Вологодская область — 19
65. Кемеровская область — 19
66. Томская область — 19
67. Республика Калмыкия — 18
68. Карачаево-Черкесская Республика — 18
69. Удмуртская Республика — 18
70. Иркутская область — 18
71. Псковская область — 16
72. Костромская область — 14
73. Камчатский край — 13
74. Республика Крым — 12
75. Пермский край — 8
76. Амурская область — 5
77. Республика Адыгея — 4
78. Еврейская АО — 4
79. г. Севастополь — 3
80. Курганская область — 2
81. Чукотский АО — 2
82. Республика Алтай — 1
83. Магаданская область — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 34 306 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.