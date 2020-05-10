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88 человек умерли от коронавируса за сутки на 10 мая в России. Список регионов с жертвами за сутки

16:29 10.05.2020 Фото: www.pexels.com
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Нарастающим итогом выявлено 209 688 случаев (+5,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ. Всего умерло за весь период 1915 человек.

88 человек умерли от коронавируса за сутки на 10 мая в России. Список регионов с жертвами за сутки
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2390 человек
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
88 человек умерли от коронавируса за сутки на 10 мая в России. Список регионов с жертвами за сутки

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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 10 мая
За последние сутки в России выявлено 11 012 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4674 (42,4%).

Нарастающим итогом выявлено 209 688 случаев (+5,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2390 человек:

Москва –1011
Московская область – 206
Республика Дагестан – 93
Челябинская область – 61

Кировская область – 52
Брянская область – 50
Ростовская область – 50
Пензенская область – 49
Саратовская область – 37
Республика Адыгея – 33
Алтайский край – 31
Красноярский край – 31
Ленинградская область – 30
Тамбовская область – 29
Ханты-Мансийский АО – 28
Краснодарский край – 27
Республика Башкортостан – 26
Белгородская область – 25
Курская область – 25
Тульская область – 25
Самарская область – 24
Удмуртская Республика – 23
Республика Саха (Якутия) – 23
Новгородская область – 21
Карачаево-Черкесская Республика – 20
Республика Татарстан – 20
Республика Мордовия – 19
Чеченская Республика – 18
Рязанская область – 17
Астраханская область – 16
Ивановская область – 13
Калининградская область – 13
Мурманская область – 13
Нижегородская область – 12
Оренбургская область – 12
Приморский край – 12
Санкт-Петербург – 12
Кемеровская область – 11
Костромская область – 11
Ставропольский край – 10
Республика Ингушетия – 9
Тюменская область – 9
Вологодская область – 8
Ямало-Ненецкий автономный округ – 8
Архангельская область – 7
Волгоградская область – 7
Забайкальский край – 7
Кабардино-Балкарская Республика – 7
Республика Крым – 7
Псковская область – 7
Пермский край – 6
Республика Бурятия – 6
Республика Алтай – 5
Воронежская область – 5
Магаданская область – 5
Орловская область – 5
Республика Коми – 5
Республика Марий Эл – 5
Республика Чувашия – 5
Томская область – 5
Амурская область – 4
Калужская область – 4
Республика Калмыкия – 3
Иркутская область – 3
Севастополь – 3
Республика Хакасия – 2
Республика Карелия – 1
Новосибирская область – 1
Свердловская область – 1
Ульяновская область – 1

Выписано за весь период 34 306 человек.

За сутки подтверждено 88 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 58
Московская область – 9

Нижегородская область – 3
Архангельская область – 2
Владимирская область – 2
Орловская область – 2
Ростовская область – 2
Калужская область – 1
Краснодарский край – 1
Красноярский край – 1
Липецкая область – 1
Магаданская область – 1
Мурманская область – 1
Новосибирская область – 1
Республика Ингушетия – 1
Республика Калмыкия – 1
Челябинская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 1915 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 5,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 226,4 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 24 243 тыс. 434 человека.

Источник: https://стопкоронавирус.рф/

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От редакции

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Аноним, 10 мая 2020 17:08
А другие болезни и смертность от них в России автоматически исчезли или мы до этого были все бессмертны...
Пес DOS, 10 мая 2020 18:03
Все бы так думали как вы..
Аноним, 10 мая 2020 17:13
А сколько из их умерло не от диагноза -коронавирус?
Есть сьатистика смертей от ввсегО, по сравнению с 2019 годом?
Аноним, 10 мая 2020 17:57
В Италии умерли от этого вируса почти все, если верить тиви, но общая смертность за последние годы не изменилась. Пойду менять телевизор.

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