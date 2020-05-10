88 человек умерли от коронавируса за сутки на 10 мая в России. Список регионов с жертвами за сутки

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 10 мая
За последние сутки в России выявлено 11 012 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4674 (42,4%).
Нарастающим итогом выявлено 209 688 случаев (+5,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2390 человек:
Москва –1011
Московская область – 206
Республика Дагестан – 93
Челябинская область – 61
Брянская область – 50
Ростовская область – 50
Пензенская область – 49
Саратовская область – 37
Алтайский край – 31
Красноярский край – 31
Ленинградская область – 30
Тамбовская область – 29
Краснодарский край – 27
Республика Башкортостан – 26
Белгородская область – 25
Курская область – 25
Самарская область – 24
Удмуртская Республика – 23
Республика Саха (Якутия) – 23
Новгородская область – 21
Республика Татарстан – 20
Республика Мордовия – 19
Чеченская Республика – 18
Рязанская область – 17
Ивановская область – 13
Калининградская область – 13
Мурманская область – 13
Нижегородская область – 12
Приморский край – 12
Санкт-Петербург – 12
Кемеровская область – 11
Костромская область – 11
Республика Ингушетия – 9
Тюменская область – 9
Вологодская область – 8
Ямало-Ненецкий автономный округ – 8
Волгоградская область – 7
Забайкальский край – 7
Кабардино-Балкарская Республика – 7
Республика Крым – 7
Пермский край – 6
Республика Бурятия – 6
Республика Алтай – 5
Воронежская область – 5
Орловская область – 5
Республика Коми – 5
Республика Марий Эл – 5
Республика Чувашия – 5
Амурская область – 4
Калужская область – 4
Республика Калмыкия – 3
Иркутская область – 3
Республика Хакасия – 2
Республика Карелия – 1
Новосибирская область – 1
Свердловская область – 1
Выписано за весь период 34 306 человек.
За сутки подтверждено 88 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 58
Московская область – 9
Архангельская область – 2
Владимирская область – 2
Орловская область – 2
Ростовская область – 2
Краснодарский край – 1
Красноярский край – 1
Липецкая область – 1
Магаданская область – 1
Новосибирская область – 1
Республика Ингушетия – 1
Республика Калмыкия – 1
Челябинская область – 1
За весь период от коронавируса умерло 1915 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 5,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 226,4 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 24 243 тыс. 434 человека.
Источник: https://стопкоронавирус.рф/
Есть сьатистика смертей от ввсегО, по сравнению с 2019 годом?