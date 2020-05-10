88 человек умерли от коронавируса за сутки на 10 мая в России. Список регионов с жертвами за сутки

Нарастающим итогом выявлено 209 688 случаев (+5,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ. Всего умерло за весь период 1915 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2390 человек

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 10 мая

За последние сутки в России выявлено 11 012 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4674 (42,4%).

Нарастающим итогом выявлено 209 688 случаев (+5,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2390 человек:

Москва –1011

Московская область – 206

Республика Дагестан – 93

Челябинская область – 61



Кировская область – 52Брянская область – 50Ростовская область – 50Пензенская область – 49Саратовская область – 37Республика Адыгея – 33Алтайский край – 31Красноярский край – 31Ленинградская область – 30Тамбовская область – 29Ханты-Мансийский АО – 28Краснодарский край – 27Республика Башкортостан – 26Белгородская область – 25Курская область – 25Тульская область – 25Самарская область – 24Удмуртская Республика – 23Республика Саха (Якутия) – 23Новгородская область – 21Карачаево-Черкесская Республика – 20Республика Татарстан – 20Республика Мордовия – 19Чеченская Республика – 18Рязанская область – 17Астраханская область – 16Ивановская область – 13Калининградская область – 13Мурманская область – 13Нижегородская область – 12Оренбургская область – 12Приморский край – 12Санкт-Петербург – 12Кемеровская область – 11Костромская область – 11Ставропольский край – 10Республика Ингушетия – 9Тюменская область – 9Вологодская область – 8Ямало-Ненецкий автономный округ – 8Архангельская область – 7Волгоградская область – 7Забайкальский край – 7Кабардино-Балкарская Республика – 7Республика Крым – 7Псковская область – 7Пермский край – 6Республика Бурятия – 6Республика Алтай – 5Воронежская область – 5Магаданская область – 5Орловская область – 5Республика Коми – 5Республика Марий Эл – 5Республика Чувашия – 5Томская область – 5Амурская область – 4Калужская область – 4Республика Калмыкия – 3Иркутская область – 3Севастополь – 3Республика Хакасия – 2Республика Карелия – 1Новосибирская область – 1Свердловская область – 1Ульяновская область – 1

Выписано за весь период 34 306 человек.

За сутки подтверждено 88 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 58

Московская область – 9



Нижегородская область – 3Архангельская область – 2Владимирская область – 2Орловская область – 2Ростовская область – 2Калужская область – 1Краснодарский край – 1Красноярский край – 1Липецкая область – 1Магаданская область – 1Мурманская область – 1Новосибирская область – 1Республика Ингушетия – 1Республика Калмыкия – 1Челябинская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 1915 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 5,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 226,4 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 24 243 тыс. 434 человека.

Источник: https://стопкоронавирус.рф/