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«Словно Юля поет, плачу»: дочь Юлии Началовой спела песню о войне и поразила сходством с умершей певицей

16:40 10.05.2020 Фото: commons.wikimedia.org
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На ролике 13-летняя Вера исполняет песню «Письмо с фронта». За считанные часы видео собрало тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев.

«Словно Юля поет, плачу»: дочь Юлии Началовой спела песню о войне и поразила сходством с умершей певицей
Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти певицы стала остановка сердца после заражения крови. На тот момент ее дочери Вере было 12 лет

Дочь покойной певицы Юлии Началовой и ее бывшего супруга футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила песню военных лет. Видео разместил в своем Instagram отец 13-летней девочки, пишет НТВ.
На ролике Вера исполняет песню «Письмо с фронта». За считанные часы видео собрало тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев. Пользователи оставляли, к примеру, такие сообщения: «Юлечкин голос, правда! Необыкновенное сходство», «Словно Юля поет, плачу», «Какая талантливая девочка — вылитая мама», «До слез, до мурашек! Голос у Верочки точь-в-точь, как у мамы», «Весь мамин талант передался дочери» и другие.

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«Письмо с фронта» исполняет Верочка, в честь своего прадедушки Началова Егора Семёновича, вечная память героям! Помним, гордимся и чтим! Верочка, большая умничка❤

Публикация от Евгений Алдонин (@evgeny_aldonin)

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти певицы стала остановка сердца после заражения крови. На тот момент ее дочери Вере было 12 лет.

Пиар-директор покойной певицы Анна Исаева рассказывала, что девочка стойко перенесла смерть мамы и нашла в себе силы не опускать руки.

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От редакции

Помните Юлию?

Аноним, 10 мая 2020 17:54
НВР:
Нет, а кто она?

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