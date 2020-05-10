Новый учебный год 1 сентября начнется в школах в очном или дистанционном формате?

По результатам совместного с Министерством цифрового развития исследования всего 15% школ в России достаточно технически оснащены, чтобы вести полный комплекс уроков в дистанционном режиме.

Новый учебный год в России должен начаться 1 сентября в очном формате

Новый учебный год в России должен начаться 1 сентября в очном формате. Полный уход от очного среднего образования вряд ли случится в обозримом будущем, заявил в воскресенье замминистра просвещения Дмитрий Глушко в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Важно сказать, что живое общение с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем и никогда. Я уверен, что это не произойдет при нашей с вами жизни точно. Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября», — сказал он.

Замминистра отметил, что по результатам совместного с Министерством цифрового развития исследования всего 15% школ в России достаточно технически оснащены, чтобы вести полный комплекс уроков в дистанционном режиме.

Министерство просвещения не планирует начинать новый учебный год раньше 1 сентября, заявил Глушко. «Очень не хотелось бы <…> Все-таки летний отдых мы должны будем организовать в июле и в августе, поэтому хотелось бы, чтобы учебный год начинался 1 сентября», — сказал Глушко, отвечая на соответствующий вопрос.

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля министерство рекомендовало регионам завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов — до 30 мая, 9 и 11 классов — до 5 июня.

Источник: ТАСС