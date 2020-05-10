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Новый учебный год 1 сентября начнется в школах в очном или дистанционном формате?

16:49 10.05.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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По результатам совместного с Министерством цифрового развития исследования всего 15% школ в России достаточно технически оснащены, чтобы вести полный комплекс уроков в дистанционном режиме.

Новый учебный год 1 сентября начнется в школах в очном или дистанционном формате?
Новый учебный год в России должен начаться 1 сентября в очном формате

Новый учебный год в России должен начаться 1 сентября в очном формате. Полный уход от очного среднего образования вряд ли случится в обозримом будущем, заявил в воскресенье замминистра просвещения Дмитрий Глушко в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Важно сказать, что живое общение с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем и никогда. Я уверен, что это не произойдет при нашей с вами жизни точно. Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября», — сказал он.

Замминистра отметил, что по результатам совместного с Министерством цифрового развития исследования всего 15% школ в России достаточно технически оснащены, чтобы вести полный комплекс уроков в дистанционном режиме.

Министерство просвещения не планирует начинать новый учебный год раньше 1 сентября, заявил Глушко. «Очень не хотелось бы <…> Все-таки летний отдых мы должны будем организовать в июле и в августе, поэтому хотелось бы, чтобы учебный год начинался 1 сентября», — сказал Глушко, отвечая на соответствующий вопрос.

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля министерство рекомендовало регионам завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов — до 30 мая, 9 и 11 классов — до 5 июня.

Источник: ТАСС

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От редакции

Соскучились по школе?

Аноним, 10 мая 2020 16:59
Всего 15% школ в России достаточно технически оснащены, чтобы вести полный комплекс уроков в дистанционном режиме?
Ведь выбоы президента и партии власти велись с помощью мевепутов?
И Медведева - главного оцифровщика страны - опять не посат по результатам его деятельности?
А как же с выборами президента и голосования в ГД - только 15% признать действительными???
Новый мэр, 10 мая 2020 17:24
Каждый год родители сдают на развитие школы,тогда какой смысл развивать?
Аноним, 10 мая 2020 17:48
НВР:
Школа - это группы продленного дня. Кому нужно обучение детей, тот проблему решает сам. У заботливых родителей уже все и давно поставлено под домашний контроль. Школы нужны только для того, чтобы озвучить программу обучения ребенка. Даже контроль процесса обучения многим учителям не по силам.
Поэтому понятны выступления учителей, детей и родителей против ОГЭ и ЕГЭ. Все уверены, что детям экзамены можно сдавать только "доброй" тете, а как задобрить эту тетю знают все. Для этого существовала многолетняя система заносов и подмазки.
Аноним, 10 мая 2020 19:09
Зачем эти переходные модели образования? Давайте уже озвучьте цель этих реформ - ликвидация образования.
Завалите телевизор и интернет научными доводами, что образование вредно, люди в масках будут стоя аплодировать.

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