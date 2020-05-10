Нас копы не могут догнать: 10-летний мальчик угнал отцовский внедорожник Toyota Highlander и устроили гонки с полицией Томска. Смотрите запись регистратора

В Томске 10-летний мальчик угнал отцовский внедорожник и устроил гонки с полицейскими по городским улицам. Юный водитель уверенно гнал по встречке, пытаясь оторваться от погони.
«Не плачь! Щас нормально все будет! Нас копы не могут догнать просто и все! Да, посадят нас в клетку!», – слышно на кадрах с видеорегистратора.
В итоге мальчик не справился с управлением и налетел на ж/д пути. К счастью, обошлось без травм.
«Транспортным средством управлял десятилетний мальчик, а в салоне находилась его четырехлетняя сестра. В результате происшествия детям оказана разовая медицинская помощь», – сообщили в УМВД по Томской области.
Позже выяснилось, что мальчик просто хотел покатать сестру по городу. Он воспользовался моментом, когда папа и мама ушли за покупками в магазин, оставив ключи от автомобиля.
Родителей угонщика оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего.