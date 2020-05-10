Нас копы не могут догнать: 10-летний мальчик угнал отцовский внедорожник Toyota Highlander и устроили гонки с полицией Томска. Смотрите запись регистратора

В авто была 4-летняя сестра Ева, которая плакала и спрашивала брата: «Нас посадят в клетку?», а он отвевает «Да, нас посадят в клетку». Мальчик не справился с управлением и налетел на железнодорожные пути. Обошлось без травм.

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В Томске 10-летний мальчик угнал отцовский внедорожник и устроил гонки с полицейскими по городским улицам. Юный водитель уверенно гнал по встречке, пытаясь оторваться от погони.

«Не плачь! Щас нормально все будет! Нас копы не могут догнать просто и все! Да, посадят нас в клетку!», – слышно на кадрах с видеорегистратора.

В итоге мальчик не справился с управлением и налетел на ж/д пути. К счастью, обошлось без травм.

«Транспортным средством управлял десятилетний мальчик, а в салоне находилась его четырехлетняя сестра. В результате происшествия детям оказана разовая медицинская помощь», – сообщили в УМВД по Томской области.

Позже выяснилось, что мальчик просто хотел покатать сестру по городу. Он воспользовался моментом, когда папа и мама ушли за покупками в магазин, оставив ключи от автомобиля.

Родителей угонщика оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего.