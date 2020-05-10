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Национальную идею России озвучил Путин: это патриотизм, но квасной, затхлый и кислый

17:20 10.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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По мнению президента, «патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед».

Национальную идею России озвучил Путин: это патриотизм, но квасной, затхлый и кислый
Путин рассказал о национальной идее России

Национальная идея России заключается в патриотизме, но он должен быть не квасным, а направленным на развитие страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был опубликован на странице в Instagram ее ведущего Павла Зарубина.

«Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть, — сказал он, отвечая на вопрос о том, в чем состоит российская национальная идея. — Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым».

По мнению президента, «патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед». «Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», — пояснил Путин.

В декабре 2019 года Путин обращался к теме патриотизма в ходе ежегодной большой пресс-конференции, отметив, что считает его единственной возможной идеологией современного демократического общества. По его словам, идеология патриотизма при этом должна быть деполитизированной и направленной на укрепление внутренних основ российского государства.

Источник: ТАСС

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От редакции

А что бы сделали национальной идеей России?

Аноним, 10 мая 2020 17:32
Патриотизм — последнее прибежище негодяя. Прикинься неквасным патриотом - и все у тебя будет хорошо.
Аноним, 10 мая 2020 17:39
Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли... (Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович)
Аноним, 10 мая 2020 17:46
А чо, пиво и футбол в качестве нацидеи уже отменили? Только начал привыкать к правилам этой игры, а тут новый квас и кислота.
Где купить учебник по правильному патриотизму?
Аноним, 10 мая 2020 18:05
Учебники химии - сейчас исключительно в интернете и по кислоте и по солям. Но нужно сначала получить лицензию «почетного патриота» или депутатский мандат иначе могут и посадить
Аноним, 10 мая 2020 18:18
Пыво -эт в Германии. Приобщайтесь раз не успели раньше. Но "Октоберфест" нынче и там отменили.

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