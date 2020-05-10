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748 участников Великой Отечественной войны живут в Новосибирской области. Полный список по городам и районам

19:37 10.05.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В Бердск живут 27 фронтовиков, в Искитимском районе -17, больше всего живут в Ленинском районе — 81 герой.

748 участников Великой Отечественной войны живут в Новосибирской области. Полный список по городам и районам
В Новосибирской области осталось всего 748 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил ПФ.

На территории Новосибирской области осталось в живых всего 748 фронтовиков, которые участвовали в Великой Отечественной войне; большинство из них проживают в Новосибирске.

Больше всего фронтовиков в Ленинском районе – 81 человек. На втором месте – Октябрьский район, где живут 64 ветерана. Всего по одному ветерану осталось в Чулымском, Кыштовском и Убинском районах.
Полный список городов и районов Новосибирска и области, где живут фронтовики:

Дзержинский – 53;
Железнодорожный – 42;
Заельцовский – 48;
Калининский – 58;
Кировский – 46;

Ленинский – 81;
Октябрьский – 64;
Первомайский – 27;
Советский – 47;
Центральный – 47;
Баганский район – 5;
Барабинский район – 11;
Бердск – 27;
Болотнинский район –7;
Венгеровский район – 7;
Доволенский район – 2;
Здвинский район – 3;
Искитимский район – 17;
Карасукский район – 11;
Каргатский район – 7;
Колыванский район – 4;
Коченёвский район – 5;
Кочковский район – 2;
Краснозёрский район – 2;
Куйбышевский район – 14;
Купинский район – 5;
Кыштовский район – 1;
Маслянинский район – 7;
Мошковский район – 8;
Новосибирский район – 30;
Обь – 3;
Ордынский район – 12;
Северный район –2;
Сузунский район – 10;
Татарский район – 5;
Тогучинский район – 8;
Убинский район – 1;
Усть-Таркский район – 3;
Чановский район – 4;
Черепановский район – 9;
Чистоозёрный район – 2;
Чулымский район – 1.
В честь 75-летия Победы ветераны в этом году получили единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей.

В текущем году в связи с 75-летием Победы по Указу Президента РФ Пенсионным фондом были осуществлены единовременные выплаты в размере 75 и 50 тысяч  почти 15 тысячам жителей нашего региона.

Единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей  была установлена 5,6 тыс. граждан из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших и умерших участников войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Выплату в размере 50 тысяч рублей получили  9,7 тыс. жителей региона из числа тружеников тыла, лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, совершеннолетних узников концлагерей.

Помимо этого органы ПФР  установили 767 гражданам и ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей по Указу Президента РФ от 24 апреля 2019 г. № 186, которая выплачивается инвалидам и участникам войны.

Данные выплаты были перечислены досрочно – уже в апреле.

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От редакции

Передайте поздравления вашему герою!

Аноним, 10 мая 2020 19:48
Спасибо, редакция, за статью и цифры! Вчера ещё пытался вычислить минимальный возраст ныне живущих фронтовиков, у меня 93 года вышло. Не думал даже, что 27 человек на Бердск наберётся. Низкий поклон вам, товарищи!

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