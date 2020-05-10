748 участников Великой Отечественной войны живут в Новосибирской области. Полный список по городам и районам

В Бердск живут 27 фронтовиков, в Искитимском районе -17, больше всего живут в Ленинском районе — 81 герой.

В Новосибирской области осталось всего 748 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил ПФ.

На территории Новосибирской области осталось в живых всего 748 фронтовиков, которые участвовали в Великой Отечественной войне; большинство из них проживают в Новосибирске.

Больше всего фронтовиков в Ленинском районе – 81 человек. На втором месте – Октябрьский район, где живут 64 ветерана. Всего по одному ветерану осталось в Чулымском, Кыштовском и Убинском районах.

Полный список городов и районов Новосибирска и области, где живут фронтовики:

Дзержинский – 53;

Железнодорожный – 42;

Заельцовский – 48;

Калининский – 58;

Кировский – 46;



Ленинский – 81;Октябрьский – 64;Первомайский – 27;Советский – 47;Центральный – 47;Баганский район – 5;Барабинский район – 11;Бердск – 27;Болотнинский район –7;Венгеровский район – 7;Доволенский район – 2;Здвинский район – 3;Искитимский район – 17;Карасукский район – 11;Каргатский район – 7;Колыванский район – 4;Коченёвский район – 5;Кочковский район – 2;Краснозёрский район – 2;Куйбышевский район – 14;Купинский район – 5;Кыштовский район – 1;Маслянинский район – 7;Мошковский район – 8;Новосибирский район – 30;Обь – 3;Ордынский район – 12;Северный район –2;Сузунский район – 10;Татарский район – 5;Тогучинский район – 8;Убинский район – 1;Усть-Таркский район – 3;Чановский район – 4;Черепановский район – 9;Чистоозёрный район – 2;Чулымский район – 1.В честь 75-летия Победы ветераны в этом году получили единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей.

В текущем году в связи с 75-летием Победы по Указу Президента РФ Пенсионным фондом были осуществлены единовременные выплаты в размере 75 и 50 тысяч почти 15 тысячам жителей нашего региона.

Единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей была установлена 5,6 тыс. граждан из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших и умерших участников войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Выплату в размере 50 тысяч рублей получили 9,7 тыс. жителей региона из числа тружеников тыла, лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, совершеннолетних узников концлагерей.

Помимо этого органы ПФР установили 767 гражданам и ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей по Указу Президента РФ от 24 апреля 2019 г. № 186, которая выплачивается инвалидам и участникам войны.

Данные выплаты были перечислены досрочно – уже в апреле.