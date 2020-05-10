6,2 млн рублей задекларировал за 2019 год прокурор Новосибирской области Яков Хорошев

Это почти в два раза больше 2018 года. Первый заместитель Хорошева Борис Крылов задекларировал доход в 4,2 млн рублей.

Прокурор Новосибирской области за год заработал свыше 6 млн рублей

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев отчитался о доходах, полученных в 2019 году. Он указал в декларации больше 6,2 млн рублей. Это на 2,8 млн рублей больше, чем годом ранее. Жена Хорошева задекларировала доход в размере 425 тысяч рублей.

В собственности Якова Хорошева автомобиль Toyota Land Cruiser-200 и гаражный бокс площадью 25,7 кв. м.

В совместной собственности семьи квартира площадью 67,6 кв. м. Еще одну квартиру в 86,8 квадратов супруги имеют в безвозмездном пользовании.

Первый заместитель Хорошева Борис Крылов задекларировал доход в 4,2 млн рублей, а два других зама – Микаил Аскеров и Игорь Мищенко по 3,3 млн рублей.