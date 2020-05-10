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На зарплату от Путина в размере 12 130 рублей правительство выделило 81,1 млрд рублей

19:58 10.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Условием предоставления субсидии является сохранение предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года. Поддержкой могут воспользоваться более 970 тыс. организаций. Постановление опубликовано 10 мая 2020 года.

На зарплату от Путина в размере 12 130 рублей правительство выделило 81,1 млрд рублей
Помочь таким предприятиям поручил Президент России Владимир Путин. Средства финансовой помощи – 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника можно использовать для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
На зарплату от Путина в размере 12 130 рублей правительство выделило 81,1 млрд рублей

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Из резервного фонда Правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса, сообщает сайт правительства РФ.

Помочь таким предприятиям поручил Президент России Владимир Путин. Средства финансовой помощи – 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника можно использовать для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат. Заявление о получении субсидии подаётся через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы или почтой.

Условием предоставления субсидии является сохранение предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года. Поддержкой могут воспользоваться более 970 тыс. организаций.

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Аноним, 10 мая 2020 20:04
между тем ,"через несколько недель вступают в силу поправки к статье 86 Налогового кодекса, дающие право налоговой инспекции контролировать все поступления на банковские счета физлиц. Нововведение коснётся абсолютно всех, но болезненнее всего отразится на самозанятых россиянах.
Вступающие в силу 1 июля поправки к статье 86 Налогового Кодекса РФ гласят, что все банки обязаны предоставлять налоговой службе информацию по движению денег на банковских картах физлиц по требованию.
Отныне, все поступления на счёт или карту физлица, которые налоговая посчитала доходом, она будет облагать налогом, пишет Русский монитор.
Чтобы полученные на счет деньги спрятать от налоговой, человеку придется подготовить документ, что это не прибыль, а например, друг или знакомый просто вернул ему долг. В случае же, если физлицо не сможет доказать, что полученные средства не доход, то налоговая служба получит право на взыскание штрафа в размере 20% от суммы неоплаченного налога, а также пени, и собственно сам налог.
Один из самых распространенных примеров, который попадет в объектив налоговой, это сдача жилья в аренду. Если деньги от арендатора приходят на банковский счет, а налоги от сдачи своей недвижимости в аренду человек не платил, то налоговая служба обязательно заинтересуется такими регулярными переводами. Причем сумма перевода никакого значения не имеет. С 1 июля банки все данные по счетам своих клиентов передают в ФНС.
Налоговая же, в свою очередь, обладает данными по всем объектам недвижимости населения, и это дает ей возможность подавать запросы в банки, чтобы получать всю информацию по движению на счетах клиентов.
Также фрилансер, которому зарплата приходит на карточку Сбера, или какого-нибудь другого банка, тоже находится под прицелом, как человек, не платящий налоги, но регулярно получающий деньги на счет.
Даже простая продажа на “Авито” детской коляски может рассматриваться налоговой, как доход.
Начиная с 1 июля, каждому придется доказывать, что деньги поступающие на карточку это не доход. А налоговая будет иметь право назначать проверку по счетам.
https://newizv.ru/news/economy/13-06-2018/s-1-iyulya-nalogovaya-inspektsiya-smozhet-otslezhivat-dengi-na-schetah-rossiyan
зы..читаю такие новости как сводки с фронта ....
Аноним, 10 мая 2020 20:48
Большой дербан (продразвёрстка по старому) - близко.

"У тебя остались какие-то деньги? Родина в опасности! Твой священный долг - помочь государству! Помочь всем тем, что имеешь"
Аноним, 10 мая 2020 21:06
Государство, которое нас имеет, пострадало, нужно скинуться. Дачи, ребята, лишь на них теперь можно надеяться, Перепахивайте нафик все газоны и сливайте бассейны.
Аноним, 10 мая 2020 21:18
Что интересно,при этом обязанность доказывания, что поступившая сумма доходом не является, лежит на самом владельце карты. По сути, вводится презумпция виновности гражданина. Однако проблема в том, что серый доход - это последнее, чем еще могут выживать люди. А с учетом того, что власть уже обрекла миллионы людей на откровенную нищету после карантина, такой налог выглядит как попытка ограбить их еще раз...

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