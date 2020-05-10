10.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

NASA: взрывы в спиральной галактике NGC 3583 поймал телескоп Хаббл

20:24 10.05.2020 Фото: NASA
0

Две сверхновые звезды взорвались в этой галактике, одна в 1975 году, а другая, совсем недавно, в 2015 году.

NASA: взрывы в спиральной галактике NGC 3583 поймал телескоп Хаббл
Хаббл видит галактику, ярко горящую

В глубине ночного неба лежит спиральная галактика с перемычками под названием NGC 3583, полученная с помощью космического телескопа Хаббла НАСА / ЕКА. Это спиральная галактика с перемычками, две руки которой выкручиваются во вселенную. Эта галактика расположена на расстоянии 98 миллионов световых лет от Млечного Пути. Две сверхновые взорвались в этой галактике, одна в 1975 году, а другая, совсем недавно, в 2015 году, пишет NASA.

Существует несколько различных способов образования сверхновых. В случае этих двух сверхновых взрывы произошли от двух независимых двойных звездных систем, в которых звездный остаток солнечной звезды, известный как белый карлик, собирал материал у своей звезды-компаньона. «Откармливая» своего партнера, белый карлик объедал материал, пока не достиг максимальной массы. В этот момент звезда рухнула внутрь, а затем взорвалась наружу в блестящей сверхновой.

Два из этих событий были замечены в NGC 3583, и хотя они не видны на этом изображении, мы все равно можем удивиться эффектной симметрии галактики.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как часто думаете, что творится во Вселенной?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыявили еще 10 зараженных коронавирусом за 10 мая в Новосибирской области. Теперь их 1110
22:05 10-05-2020
Выявили еще 10 зараженных коронавирусом за 10 мая в Новосибирской области. Теперь их 1110
Срочно: О продлении нерабочих дней или отмене режима самоизоляции сообщит Путин 11 мая 2
21:33 10-05-2020
Срочно: О продлении нерабочих дней или отмене режима самоизоляции сообщит Путин 11 мая
Тело 9-летнего мальчика нашли в реке. Две недели ребенка искали в Башкирии более 200 человек
21:29 10-05-2020
Тело 9-летнего мальчика нашли в реке. Две недели ребенка искали в Башкирии более 200 человек
БердскОтменят самоизоляцию? Как будет жить в коронавирус Бердск и регион после 12 мая, расскажет на брифинге 11 мая губернатор Новосибирской области 1
21:13 10-05-2020
Отменят самоизоляцию? Как будет жить в коронавирус Бердск и регион после 12 мая, расскажет на брифинге 11 мая губернатор Новосибирской области
Хочу купить квартиру на М. Горького, 6. Поделитесь отзывами! 2
21:01 10-05-2020
Хочу купить квартиру на М. Горького, 6. Поделитесь отзывами!
Картина "Рабовладельцы" довела Путина до слез 3
20:58 10-05-2020
Картина
Кто получит надбавку в 5700 рублей к пенсии в 2020 году? Сообщил ПФР 1
20:51 10-05-2020
Кто получит надбавку в 5700 рублей к пенсии в 2020 году? Сообщил ПФР
Извинились за нацистов: Немецких солдат вместо красноармейцев разметила мэрия Оренбурга на плакате с Брестской крепостью
20:45 10-05-2020
Извинились за нацистов: Немецких солдат вместо красноармейцев разметила мэрия Оренбурга на плакате с Брестской крепостью
NASA: взрывы в спиральной галактике NGC 3583 поймал телескоп Хаббл
20:24 10-05-2020
NASA: взрывы в спиральной галактике NGC 3583 поймал телескоп Хаббл
Кто получит зарплату в 12 130 рублей даром от Путина: правила получения утвердило правительство 2
20:15 10-05-2020
Кто получит зарплату в 12 130 рублей даром от Путина: правила получения утвердило правительство