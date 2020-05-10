NASA: взрывы в спиральной галактике NGC 3583 поймал телескоп Хаббл

Две сверхновые звезды взорвались в этой галактике, одна в 1975 году, а другая, совсем недавно, в 2015 году.

Хаббл видит галактику, ярко горящую

В глубине ночного неба лежит спиральная галактика с перемычками под названием NGC 3583, полученная с помощью космического телескопа Хаббла НАСА / ЕКА. Это спиральная галактика с перемычками, две руки которой выкручиваются во вселенную. Эта галактика расположена на расстоянии 98 миллионов световых лет от Млечного Пути. Две сверхновые взорвались в этой галактике, одна в 1975 году, а другая, совсем недавно, в 2015 году, пишет NASA.

Существует несколько различных способов образования сверхновых. В случае этих двух сверхновых взрывы произошли от двух независимых двойных звездных систем, в которых звездный остаток солнечной звезды, известный как белый карлик, собирал материал у своей звезды-компаньона. «Откармливая» своего партнера, белый карлик объедал материал, пока не достиг максимальной массы. В этот момент звезда рухнула внутрь, а затем взорвалась наружу в блестящей сверхновой.

Два из этих событий были замечены в NGC 3583, и хотя они не видны на этом изображении, мы все равно можем удивиться эффектной симметрии галактики.