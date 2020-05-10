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Извинились за нацистов: Немецких солдат вместо красноармейцев разметила мэрия Оренбурга на плакате с Брестской крепостью

20:45 10.05.2020 Фото: orenburg.media
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Мы приносим свои извинения в первую очередь ветеранам Великой Отечественной войны и всем оренбуржцам за то, что при оформлении площади была допущена подобная ошибка, извинилась чиновница главный художник Оренбурга Наталья Бровко.

Извинились за нацистов: Немецких солдат вместо красноармейцев разметила мэрия Оренбурга на плакате с Брестской крепостью
В администрации Оренбурга извинились за ошибку, допущенную при оформлении городской площади к 75-летию Победы, и пообещали, что в ближайшее время фотографии из Брестской крепости заменят на другие

В администрации Оренбурга извинились за немцев на плакате к 9 мая, сообщает Оренбург.Медиа. 

В Оренбургской области в очередной раз произошел «казус дизайнера». На этот раз плакат ко Дню Победы в центре Оренбурга украсили изображением немецких солдат.

Речь идет о фотогалерее, которая украсила центр Оренбурга. Ошибку нашли на плакате, размещенном на Атриуме. Об этом написал оренбуржец Виктор Ломанцов.

— Смотрим плакат о Брестской крепости. Слева группа солдатиков. Только это не красноармейцы. Это немцы, сразу после штурма, когда уже перебили всех защитников. Справа надписи на фоне другой фотографии. Это вообще поляки. Брест принадлежал Польше, но в 1939 передан СССР. То есть это довоенное фото и опять не с красноармейцами, — отметил он.

После проверки выяснилось, что авторы плаката действительно грубо ошиблись. Ситуацию прокомментировали в администрации Оренбурга.

— Мы приносим свои извинения в первую очередь ветеранам Великой Отечественной войны и всем оренбуржцам за то, что при оформлении площади была допущена подобная ошибка. В настоящее время ведутся замеры, плакат заменят, ошибка будет устранена. Выражаем благодарность неравнодушным гражданам, которые это заметили, — отметила главный художник Оренбурга Наталья Бровко.

По данным мэрии, блок в праздничной панораме заменят уже в воскресенье, 10 мая.

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