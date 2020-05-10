Кто получит надбавку в 5700 рублей к пенсии в 2020 году? Сообщил ПФР

Доплата полагается тем, кто отметит 80-летие, но и среди них далеко не все.

В ПФР рассказали, как получить доплату к пенсии в размере 5700 рублей

В ПФР рассказали, как получить доплату к пенсии в размере 5700 рублей.

Прибавку к пенсии в 2020 году получат некоторые категории пенсионеров, информирует Пенсионный фонд РФ. Размер выплаты составит 5686 рублей 25 копеек. Доплата полагается тем, кто отметит 80-летие, но и среди них далеко не все. Инвалидам I группы, например, прибавка не положена, поскольку они изначально получают повышенную пенсию. Также не положена она получателям социальной пенсии, то есть тем, у которых к моменту выхода на пенсию было недостаточно стажа. Не могут претендовать на прибавку и получающие пенсию по потере кормильца. А тем, кому полагается доплата, ее перечислят автоматически. Никуда ходить и писать заявления не нужно.