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Кто получит надбавку в 5700 рублей к пенсии в 2020 году? Сообщил ПФР

20:51 10.05.2020 Фото: pixabay
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Доплата полагается тем, кто отметит 80-летие, но и среди них далеко не все.

Кто получит надбавку в 5700 рублей к пенсии в 2020 году? Сообщил ПФР
В ПФР рассказали, как получить доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Сюжет: Пенсионная реформа
Кто получит надбавку в 5700 рублей к пенсии в 2020 году? Сообщил ПФР

Кто получит надбавку в 5700 рублей к пенсии в 2020 году? Сообщил ПФРГрафик выплаты пенсии в мае в Бердске: 2,5,6,7 и 8 маяЕщё 142 новостей

В ПФР рассказали, как получить доплату к пенсии в размере 5700 рублей.

Прибавку к пенсии в 2020 году получат некоторые категории пенсионеров, информирует Пенсионный фонд РФ. Размер выплаты составит 5686 рублей 25 копеек. Доплата полагается тем, кто отметит 80-летие, но и среди них далеко не все. Инвалидам I группы, например, прибавка не положена, поскольку они изначально получают повышенную пенсию. Также не положена она получателям социальной пенсии, то есть тем, у которых к моменту выхода на пенсию было недостаточно стажа. Не могут претендовать на прибавку и получающие пенсию по потере кормильца. А тем, кому полагается доплата, ее перечислят автоматически. Никуда ходить и писать заявления не нужно.

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Аноним, 10 мая 2020 22:08
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