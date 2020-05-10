Картина «Рабовладельцы» довела Путина до слез

На полотне изображен гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, из которого он только что застрелил молодую женщину. А на ее теле лежит маленький ребенок, младенец фактически. Это пробирает прямо до слез, — признался президент.

«Рабовладельцы»: Путин о том, что его пробрало до слез

Президент России Владимир Путин рассказал о картине, посвященной ужасам Великой Отечественной войны, которая произвела на него сильное впечатление.

Интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1», в котором Путин делится этим впечатлением, было записано в ноябре 2019 года во время посещения главой государства выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в московском Манеже. Его фрагмент размещен в воскресенье на сайте vesti.ru.

Президент поделился, что на этой выставке на него большое впечатление произвела картина «Рабовладельцы» Тараса Гапоненко.

-На меня большее впечатление, кстати говоря, произвела одна из картин, которая так и называется — «Рабовладельцы», на ней изображен гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, из которого он только что застрелил молодую женщину. А на ее теле лежит маленький ребенок, младенец фактически. Это пробирает прямо до слез, — признался президент.

Рассуждая о том, что бы произошло, не случись победы, Путин сказал, что «в конечном итоге это означало бы просто прекращение нации как таковой, этноса, русского этноса, так же, как и других этносов, населявших Советский Союз».