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Картина «Рабовладельцы» довела Путина до слез

20:58 10.05.2020 Фото: Вести.ру
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На полотне изображен гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, из которого он только что застрелил молодую женщину. А на ее теле лежит маленький ребенок, младенец фактически. Это пробирает прямо до слез, — признался президент.

Картина Рабовладельцы довела Путина до слез
«Рабовладельцы»: Путин о том, что его пробрало до слез

Президент России Владимир Путин рассказал о картине, посвященной ужасам Великой Отечественной войны, которая произвела на него сильное впечатление.

Интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1», в котором Путин делится этим впечатлением, было записано в ноябре 2019 года во время посещения главой государства выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в московском Манеже. Его фрагмент размещен в воскресенье на сайте vesti.ru.

Президент поделился, что на этой выставке на него большое впечатление произвела картина «Рабовладельцы» Тараса Гапоненко.

-На меня большее впечатление, кстати говоря, произвела одна из картин, которая так и называется — «Рабовладельцы», на ней изображен гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, из которого он только что застрелил молодую женщину. А на ее теле лежит маленький ребенок, младенец фактически. Это пробирает прямо до слез, — признался президент.

Рассуждая о том, что бы произошло, не случись победы, Путин сказал, что «в конечном итоге это означало бы просто прекращение нации как таковой, этноса, русского этноса, так же, как и других этносов, населявших Советский Союз».

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От редакции

Какие картины вас пробирают до слез?

Аноним, 10 мая 2020 21:38
Сколько "потерявших себя"прибралось за 20 лет?Слез не хватит.
Covid-19, 10 мая 2020 22:12
Какое лицемерие! На фоне того, что вся ихняя кремлевская шайка терроризирует народ фейками о барановирусе, разоряя и оставляя без средств к существованию людей!
Аноним, 10 мая 2020 22:39
то есть когда макарон кормит народ фейками о барановирусе и запирает всех по домам под угрозой штрафов - это цивилизованно.
когда в солнечной калифорнии режим самоизоляции и закрывают все предприятия - это цивилизованно
а только Путин народ кошмарит....

эх, заглянуть бы и узнать что у вас там в голове творится...

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