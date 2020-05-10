Девушка разбила каршеринговый Hyundai Solaris на перекрёстке в Бердске

Инцидент произошёл за полчаса до 10 мая на перекрёстке улиц Ленина и Суворова и попал на видео.
Инцидент произошёл за полчаса до 10 мая на перекрёстке улиц Ленина и Суворова и попал на видео.
Судя по записи видеорегистратора, предоставленного читателем «Свидетеля», ДТП произошло на перекрёстке Ленина-Суворова в 23.27, вчера, 9 мая.
Автомобиль с регистратором остановился у светофора на красный сигнал, а Hyundai Solaris с наклейками от каршеринговой фирмы «Делимобиль» выезжала по зелёному с Суворова на Ленина. Автору видео непонятно, что такое могло произойти с водителем каршерингового авто в момент осуществления им манёвра поворота.
Из видео очевидно, что «Делимобиль» без особых причин и при полном отсутствии помех при повороте направо заскакивает на бордюр и врезается в столб опоры электроосвещения.
Автор видео пожелал опубликовать запись регистратора анонимно. Ему показалось, что молодые люди – мужчина и женщина — были подшофе.
— Спустя 20 минут после случившегося, когда мы ехали обратно, автомобиль стоял пустой на парковке возле «Марии РА». Ни девушки, которая во время аварии сидела слева, ни парня, поспешившего к ней на помощь с правого сиденья, во въехавшей в столб иномарке с разбитой «мордой» уже не было, — пояснил «Свидетелю» очевидец.
Машина принадлежит каршеринговой фирме «Делимобиль». Возможно, видео очевидца поможет новосибирским менеджерам по аренде их автомобилей определить виновника произошедшего. Судя по расположению руля, арендованным леворульным «корейцем» управляла и не справилась с его норовом девушка, которую на видео успокаивает парень в тренировочном костюме с белой полосой.