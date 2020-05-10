Девушка разбила каршеринговый Hyundai Solaris на перекрёстке в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Девушка разбила каршеринговый Hyundai Solaris на перекрёстке в Бердске

9:17:245/10/2020
0

<div></div>

Инцидент произошёл за полчаса до 10 мая на перекрёстке улиц Ленина и Суворова и попал на видео.

Судя по записи видеорегистратора, предоставленного читателем «Свидетеля», ДТП произошло на перекрёстке Ленина-Суворова в 23.27, вчера, 9 мая.

Автомобиль с регистратором остановился у светофора на красный сигнал, а Hyundai Solaris с наклейками от каршеринговой фирмы «Делимобиль» выезжала по зелёному с Суворова на Ленина. Автору видео непонятно, что такое могло произойти с водителем каршерингового авто в момент осуществления им манёвра поворота.

Из видео очевидно, что «Делимобиль» без особых причин и при полном отсутствии помех при повороте направо заскакивает на бордюр и врезается в столб опоры электроосвещения.

Автор видео пожелал опубликовать запись регистратора анонимно. Ему показалось, что молодые люди – мужчина и женщина — были подшофе.

— Спустя 20 минут после случившегося, когда мы ехали обратно, автомобиль стоял пустой на парковке возле «Марии РА». Ни девушки, которая во время аварии сидела слева, ни парня, поспешившего к ней на помощь с правого сиденья, во въехавшей в столб иномарке с разбитой «мордой» уже не было, — пояснил «Свидетелю» очевидец.

Машина принадлежит каршеринговой фирме «Делимобиль». Возможно, видео очевидца поможет новосибирским менеджерам по аренде их автомобилей определить виновника произошедшего. Судя по расположению руля, арендованным леворульным «корейцем» управляла и не справилась с его норовом девушка, которую на видео успокаивает парень в тренировочном костюме с белой полосой.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Огородил свою землю надгробиями с кладбища фермер из России
    4:00:36 2/15/2021
    Огородил свою землю надгробиями с кладбища фермер из России
    Астматики и аллергики остались без жизненно важного лекарства "Дексаметазон" в Новосибирской области
    3:45:32 2/15/2021
    Астматики и аллергики остались без жизненно важного лекарства "Дексаметазон" в Новосибирской области
    Названо число умерших от коронавируса за сутки на 15 февраля в России
    3:41:44 2/15/2021
    Названо число умерших от коронавируса за сутки на 15 февраля в России
    Сколько зараженных коронавирусом в России за сутки на 15 февраля. Свежая статистика
    3:39:57 2/15/2021
    Сколько зараженных коронавирусом в России за сутки на 15 февраля. Свежая статистика
    БердскФекалии вручную перекачивает КБУ Бердска в микрорайоне Космическом: из-за строительного мусора сломались оба насоса
    3:34:59 2/15/2021
    Фекалии вручную перекачивает КБУ Бердска в микрорайоне Космическом: из-за строительного мусора сломались оба насоса
    Подорвали машину одного из командиров милиции ДНР. Он вез свою дочку в школу
    3:33:22 2/15/2021
    Подорвали машину одного из командиров милиции ДНР. Он вез свою дочку в школу
    Намерена вести "настойчивые" переговоры по Курилам Япония
    3:30:07 2/15/2021
    Намерена вести "настойчивые" переговоры по Курилам Япония
    Куда пропал Антон Привольнов из передачи "Контрольная закупка?
    3:20:38 2/15/2021
    Куда пропал Антон Привольнов из передачи "Контрольная закупка?
    Откусил кончик носа мужчине во время драки житель Омска. Его посадят?
    3:15:39 2/15/2021
    Откусил кончик носа мужчине во время драки житель Омска. Его посадят?
    Бердск"Горького надо было открыть еще позавчера!": Нужна ли новая магистраль на месте самой главной площади Горького. Решают и сравнивают с Бродвеем Нью-Йорка жители Бердска
    3:11:42 2/15/2021
    "Горького надо было открыть еще позавчера!": Нужна ли новая магистраль на месте самой главной площади Горького. Решают и сравнивают с Бродвеем Нью-Йорка жители Бердска