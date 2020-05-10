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Срочно: О продлении нерабочих дней или отмене режима самоизоляции сообщит Путин 11 мая

21:33 10.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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«Завтра у президента запланировано совещание», — сказал Песков «Интерфаксу» в воскресенье в ответ на вопрос, надо ли ожидать новое решение президента по режиму нерабочих дней после 12 мая из-за угрозы коронавируса.

Срочно: О продлении нерабочих дней или отмене режима самоизоляции сообщит Путин 11 мая
Путин 11 мая проведет совещание о возможном продлении режима нерабочих дней

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание, в ходе которого будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая, сообщил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Завтра у президента запланировано совещание», — сказал Песков «Интерфаксу» в воскресенье в ответ на вопрос, надо ли ожидать новое решение президента по режиму нерабочих дней после 12 мая из-за угрозы коронавируса.

Первоначально для борьбы с распространением коронавируса нерабочей была объявлена неделя с 28 марта до 5 апреля. После этого нерабочий период был продлен до 30 апреля, затем — до 11 мая.

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От редакции

Продлят?

Аноним, 10 мая 2020 21:39
Денег дайте
Аноним, 10 мая 2020 22:38
Вова дай денег посидим хоть дома хоть в тюрьме

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