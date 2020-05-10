Срочно: О продлении нерабочих дней или отмене режима самоизоляции сообщит Путин 11 мая

«Завтра у президента запланировано совещание», — сказал Песков «Интерфаксу» в воскресенье в ответ на вопрос, надо ли ожидать новое решение президента по режиму нерабочих дней после 12 мая из-за угрозы коронавируса.

Путин 11 мая проведет совещание о возможном продлении режима нерабочих дней

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание, в ходе которого будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая, сообщил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Завтра у президента запланировано совещание», — сказал Песков «Интерфаксу» в воскресенье в ответ на вопрос, надо ли ожидать новое решение президента по режиму нерабочих дней после 12 мая из-за угрозы коронавируса.

Первоначально для борьбы с распространением коронавируса нерабочей была объявлена неделя с 28 марта до 5 апреля. После этого нерабочий период был продлен до 30 апреля, затем — до 11 мая.