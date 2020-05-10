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Выявили еще 10 зараженных коронавирусом за 10 мая в Новосибирской области. Теперь их 1110

22:05 10.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: pexels.com
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За последние сутки выздоровели 7 пациентов. Скончались 15 человек. 1829 человек находятся под меднаблюдением. 13 272 – сняты с наблюдения. В Бердске 15 заболевших COVID-19.

Выявили еще 10 зараженных коронавирусом за 10 мая в Новосибирской области. Теперь их 1110
Каждый день в Новосибирской области регистрируют десятки новых заболевших коронавирксом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выявили еще 10 зараженных коронавирусом за 10 мая в Новосибирской области. Теперь их 1110

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В воскресенье 7 пациентов с короновирусом выписаны по выздоровлению в Новосибирской области, сообщили вечером в воскресенье «Курьер. Среда. Бердск» в оперативном штабе.

По его данным, на 21 час 10 мая в Новосибирской области зарегистрировано 1110 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе 2 человека в Бердске. Утром в воскресенье оперативный штаб сообщал о 1100 зараженных, передавал «Курьер. Среда. Бердск».

Из них 314 человек выздоровели, скончались 15 пациентов.

1829 человек находятся под меднаблюдением. 13 272 – сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ и гриппом: зарегистрирован 271 пациент, госпитализированы 34 человека.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске на 10 мая обнаружили 15 зараженных коронавирусом (за последние сутки +2).

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