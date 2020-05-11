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Отключат горячую воду на две недели с 11 мая во всем Микрорайоне Бердска. КБУ готовится к зиме

17:08 11.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com
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С понедельника начнутся испытания тепловых сетей на плотность и прочность от котельной «Новая», которая отапливает и подогревает воду для жителей Микрорайона. Горячее водоснабжение восстановят вечером 24 мая.

Отключат горячую воду на две недели с 11 мая во всем Микрорайоне Бердска. КБУ готовится к зиме
Горячей воды не будет с 15 часов 11 мая до 20 часов 24 мая в Микрорайоне Бердска

— В Микрорайоне отключают горячую воду на 2 недели! Это в условиях самоизоляции, когда семьи сидят с детьми дома! Разве такое возможно в данной ситуации? Просим редакцию прояснить ситуацию, — в рубрику «Сообщи свою новость» на сайте «Курьер. Среда. Бердск» пришли вопросы.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», с понедельника действительно начнется испытание тепловых сетей на плотность и прочность от котельной «Новая», которая отапливает и подогревает воду для жителей Микрорайона.

-11 мая с 15:00 будут проводиться испытания тепловых сетей на плотность и прочность от котельной № 1″Новая» (Микрорайон) МУП «КБУ». На период проведения испытаний будет произведено отключение горячей воды у потребителей, — уточнили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

КБУ попросил управляющие компании и ТСЖ в срок до 10 мая «произвести полное отключение внутренних систем отопления объектов, путем закрытия вводной запорной арматуры на подающем и обратном трубопроводах». Кроме того, на период испытаний «необходимо организовать пункты наблюдения на местах для оперативного выявления возможных повреждений оборудования и трубопроводов, особое внимание уделить подвалам, с расположением складских, административных, жилых и других помещений».

Об окончании проведения испытаний будет сообщено дополнительно, отметили в КБУ. Однако в официальном предупреждении стоит четкие дата и время — воды не будет до 8 часов вечера 24 мая. Так что горячей воды у микрорайоновцев действительно не будет две недели.Началась подготовка к следующему отопительному сезону.

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От редакции

Вы не мерзнете дома?

Гостья, 09 мая 2020 21:57
"До 10 мая"? Т.е. завтра утром уже не будет горячей воды?!?! В КБУ враги народа что-ли план работ составляют? У них календарь есть? У людей ещё 2 дня выходных, многие на дачах. Как раз посадочные работы начинаются. Приезжаешь и не помыться! Та же песня перед 1 сентября! Обязательно надо отключить перед 1 сентября.
Аноним, 10 мая 2020 03:31
И где мыться? Как же вы меня уже задолбали... Устанавливайте бойлеры в каждый дом за счет бюджета в таком случае.
Аноним, 10 мая 2020 09:46
неужто реально денег на водонагреватель нет? или принципиальность?
Аноним, 10 мая 2020 15:06
20 лет уже стоит проточный водонагреватель, именно для таких вот отключений, зимой правда только для умывания, но по лету в самый раз и для принятия нормального душа...
Аноним, 10 мая 2020 16:16
Могли бы с 12 мая отключить, а так действительно выглядит, как месть народу...
Аноним, 10 мая 2020 16:49
После этого режима нельзя испытать??
Аноним, 10 мая 2020 22:37
Все на самоизоляции не работая дома сидят,а испытателям можно работать?
Когда кончится карантин,тогда бы и испытывали.
Аноним, 11 мая 2020 11:58
Главное, чтобы потом всё работало, а не было как всегда, авария за аварией...

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