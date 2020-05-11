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С балкона 102-летняя фронтовик Зоя Князева принимала поздравления с 75-летием Победы в Бердске. Смотрите видео

14:00 11.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Из-за пандемии коронавируса Зоя Семеновна выслушала слова признательности за Победу на расстоянии и горячо поблагодарила сторонников движения «За новый социализм» и «Курьер. Среда. Бердск» за цветы и внимание. У ветерана есть боевые награды и большая дружная семья.

С балкона 102 летняя фронтовик Зоя Князева принимала поздравления с 75 летием Победы в Бердске. Смотрите видео
Принимала поздравления с Днем Победы на балконе 102-летняя Зоя Князева

102-летняя Зоя Книзева, участница Великой Отечественной войны, живет в Бердске, в Новом поселке.

Она одна из тех, кто спас сотни жизней. На долю медсестры выпали тяжелые испытания, невзгоды и лишения. Во время Великой Отечественной она помогала спасать солдат на Белорусском фронте. Была дважды ранена. Награждена орденом Отечественной войны второй степени и несколькими медалями.

9 мая 2020 года фронтовик принимала поздравления от бердских сторонников движения «За новый социализм» и «Курьер. Среда. Бердск». Из-за пандемии коронавируса, Зоя Семеновна выслушала слова благодарности на балконе и очень горячо поблагодарила за цветы и внимание.

По словам ее дочери Натальи, не проходит ни дня, чтобы мама не вспоминала о войне, о своих фронтовых товарищах и об отце. День Победы — особый праздник, который она в нетерпением ждет. 9 мая она принимает поздравление и слова благодарности, раньше лично, в этом году — по телефону.

Бердчанка воспитала пятерых детей. Сейчас у нее 14 внуков, 14 правнуков и два праправнука. Секрет долголетия участницы Великой Отечественной войны дети связывают с доброжелательностью и генетикой. Мама Зои Семеновны прожила 102 года, отец — 115 лет.

— Мама — очень жизнерадостный человек, у нее светлый ум, но последнее время ей сложно передвигаться по квартире, — поделилась дочка Наталья.

С балкона 102 летняя фронтовик Зоя Князева принимала поздравления с 75 летием Победы в Бердске. Смотрите видео

Зою Князеву поздравили сторонники движения «За новый социализм»

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

С парздником!

Анна, 09 мая 2020 23:15
С Днем победы!!!

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