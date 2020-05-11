Скончалась сбитая неизвестной Toyota Camry женщина-пешеход в ночь на 9 мая на перекрестке улиц Рогачева и Боровой в Бердске

17:10 11.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Википедии 14 2

Бердская полиция разыскивает черный автомобиль, скрывшийся с места происшествия, с характерными повреждениями передней части после столкновения с человеком.

Полиция просит откликнуться тех, кто знает местоположение «Тойоты» Полиция Бердска разыскивает автомобиль, который сбил пешехода в ночь на 9 мая и скрылся с места происшествия, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Стало известно, что сбитый пешеход — женщина. Смертельное ДТП произошло в Микрорайоне — на перекрестке улиц Боровой и Рогачева. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Предположительно, на пешехода наехала Toyota Camry черного цвета 2007-2009 годов выпуска. Знающих местонахождение указанного авто с характерными повреждениями передней части инспекторы ГИБДД региона просят позвонить в полицию.

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