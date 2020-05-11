Скончалась сбитая неизвестной Toyota Camry женщина-пешеход в ночь на 9 мая на перекрестке улиц Рогачева и Боровой в Бердске

Полиция Бердска разыскивает автомобиль, который сбил пешехода в ночь на 9 мая и скрылся с места происшествия, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Стало известно, что сбитый пешеход — женщина. Смертельное ДТП произошло в Микрорайоне — на перекрестке улиц Боровой и Рогачева. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.
Предположительно, на пешехода наехала Toyota Camry черного цвета 2007-2009 годов выпуска.
Знающих местонахождение указанного авто с характерными повреждениями передней части инспекторы ГИБДД региона просят позвонить в полицию.
Обязательно надо найти. Если это бердская машрна, то десятки человек знают - ага, это у нас во дворе или у моего знакомого есть 12 летняя чёрная камри. Обязательно надо найти
Земля ей пухом.