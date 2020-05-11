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Скончалась сбитая неизвестной Toyota Camry женщина-пешеход в ночь на 9 мая на перекрестке улиц Рогачева и Боровой в Бердске

17:10 11.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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Бердская полиция разыскивает черный автомобиль, скрывшийся с места происшествия, с характерными повреждениями передней части после столкновения с человеком.

Скончалась сбитая неизвестной Toyota Camry женщина пешеход в ночь на 9 мая на перекрестке улиц Рогачева и Боровой в Бердске
Полиция просит откликнуться тех, кто знает местоположение «Тойоты»

Полиция Бердска разыскивает автомобиль, который сбил пешехода в ночь на 9 мая и скрылся с места происшествия, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Стало известно, что сбитый пешеход — женщина. Смертельное ДТП произошло в Микрорайоне — на перекрестке улиц Боровой и Рогачева. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Предположительно, на пешехода наехала Toyota Camry черного цвета 2007-2009 годов выпуска.

Знающих местонахождение указанного авто с характерными повреждениями передней части инспекторы ГИБДД региона просят позвонить в полицию.

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От редакции

Найдут?

Аноним, 10 мая 2020 12:18
НВР:
Обязательно надо найти. Если это бердская машрна, то десятки человек знают - ага, это у нас во дворе или у моего знакомого есть 12 летняя чёрная камри. Обязательно надо найти
Аноним, 10 мая 2020 12:19
НВР: а?
Аноним, 10 мая 2020 13:17
найти !! Только вот почему то в Бердске у нас мало камер или их совсем нет .. Сейчас это необходимо что бы вычислять преступников
Борис, 10 мая 2020 14:05
Согласен. Лучше камер поставить больше,не на скорость а информационных. Чем по 5 экипажей выпускать в Бердске.
Борис, 10 мая 2020 14:06
А машина в гараже стоит. Лучше выйти на все фирмы и узнать кто покупает бампера на черные камри. Только кто этим займётся?
Аноним, 10 мая 2020 14:07
ну что скажешь МУЖИК.Жрет,пьет,а женщины нет в живых.
Катя, 10 мая 2020 14:44
Если обратится на СТО,то кто нибудь обязательно сдаст,попробует через Новосиб,может сразу на лыжи,побоится,ведь это срок и лишение,так что нужно во все группы инфо кинуть,обязательно где нибудь засветится.
Земля ей пухом.
Аноним, 10 мая 2020 22:37
В Бердске так постоянно происходит, камер нет, никто ничего не видел и не слышал. Пусть земля будет пухом, соболезнуем.
Аноним, 10 мая 2020 15:46
Ну для начала, нужно проверить всех владельцев Camry в Бердске. Не думаю что это великая проблема! Прям физически проехать и проверить каждого!! Если это местная тачка, то найти её займёт максимум дня три. Это я уже время со всеми форсмажорами обозначил.
Аноним, 10 мая 2020 15:51
Через несколько дней он сам объявится. Вот увидите.
Аноним, 10 мая 2020 21:27
В Новосибирске на Ипподромской задержали пьяного водителя на Камри,гнались за ним со стороны Академгородка несколько машин и мотоциклы,не этот ли?
Аноним, 10 мая 2020 21:30
https://news.ngs.ru/more/69250624/ не он?
Аноним, 11 мая 2020 00:07
Найти тварь! Наверняка ещё и пьяный или под кайфом Представтьте на месте погибшей близкого вам человека и уверен что не так ещё назовёте Очень надеюсь на то что найдут и посадят
житель, 11 мая 2020 09:39
Не найдут и не посадят. Деньги решают всё. А точнее их количество.

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