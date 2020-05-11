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Красота / Общество

Что расскажет родинка на лице? Каждая родинка имеет глубокий смысл. Какой, узнай!

11:59 11.05.2020 Фото: Pixabay
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Родинка под глазами характеризует ее владельца, как доброго, отзывчивого и очень благородного человека. Родинка на веках указывает на то, что человек пытается прислушиваться к голосу разума, но побеждают почему-то эмоции.

Что расскажет родинка на лице? Каждая родинка имеет глубокий смысл. Какой, узнай!
Родинка, удобно разместившаяся между бровями, говорит о каких-то скрытых талантах в человеке

Древние люди были уверены, что каждая родинка, появившаяся на лице в том или ином месте, имеет свой глубокий смысл. Какими знаниями делятся с нами специалисты по поводу наших родинок?

Родинки и их формы

Немаловажное значение имеет не только расположение родинок, но и их форма. Рассмотрим такую деталь: родинка красивой и округлой формы предскажет ее владельцу положительные события. А если это новообразование имеет неправильную, или вытянутую форму – человека все время будут охватывать страхи и неуверенность в себе. Овальная форма родинки сулит удачливость, но в умеренном количестве.

Значение родинок на лице

Посмотрите в зеркало, и внимательно изучите расположения родинок на лице – это очень важно для предсказаний будущего.

Родинка на лбу

Если родинка расположена на лбу – это говорит о величии человека, и о том, что он помечен особенным даром. Родинка, расположившаяся над переносицей, и удобно разместившаяся между бровями, говорит о каких-то скрытых талантах в человеке. Не исключено даже, что эти люди могут обладать даром ясновидения. А теперь обратите внимание на правую бровь: родинка над ней предсказывает удачный брак, а над левой – в точности до наоборот.

Родинка на носу

Хорошая новость для тех, у кого родинка расположена на носу: она сулит человеку удачу, везение и счастье во всех начинаниях. Люди с подобной отметиной на носу очень общительные и уживчивые, именно поэтому к ним тянутся окружающие.

Родинка около глаз

Часто встречаются родинки, которые располагаются около глаз, но в разных местах. Например, родинка под глазами характеризует ее владельца, как доброго, отзывчивого и очень благородного человека. Родинка на веках указывает на то, что человек пытается прислушиваться к голосу разума, но побеждают почему-то эмоции.

Родинка около губ

Люди с отметиной около губ ветрены и порой легкомысленны. Особенно если речь идет о любви. Расположившаяся под губой родинка указывает на то, что человек в любви руководствуется только своими интересами.

Вот какая интересная штука: родинка на подбородке указывает на волевого человека, которого не может сломить никакая трудность. Любое начатое дело человек с такой отметиной доводит до конца.

Источник: rsute

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