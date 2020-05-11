Учебный год раньше 1 сентября 2020 года не начнется

Роспотребнадзор говорит, что для организации летнего отдыха июнь месяц потерян, — рассказал замминистра. — Но в июле и августе мы будем организовывать летний отдых. Учиться в летнее время никто не хочет, ни родители, ни учителя, ни школьники.

Детей ждут полноценные летние каникулы

На вопрос журналиста о том, может ли учебный год начаться раньше первого сентября, Дмитрий Глушко ответил, что ему этого «очень не хотелось бы».

Также Дмитрий Глушко отметил, что в июле-августе планируется организовать летний отдых детей, в том числе на базе школ.

— Роспотребнадзор говорит, что для организации летнего отдыха июнь месяц потерян, — рассказал замминистра. — Но в июле и августе мы будем организовывать летний отдых. Учиться в летнее время никто не хочет, ни родители, ни учителя, ни школьники. Учиться начнем в сентябре. В ближайшую неделю пройдет заседание правительственной комиссии по летнему отдыху детей. В этом году придется задействовать больше школ для организации дневных лагерей. Придется контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку, производить термометрию, обработку рук, использование масок.

По словам Дмитрия Глушко, лагеря дневного пребывания — это стандартная процедура. В этом году придется пересматривать объемы работы и ее особенности в связи с требованиями Роспотребнадзора.

Источник: РГ