Тысячи литров пива бесплатно раздала немецкая пивоварня

За несколько часов сотрудники пивоварни раздали около 2,6 тысячи литров пива и за счет этого опустошили резервуары для свежей партии напитка.

Немецкой пивоварне некуда было девать пиво, в связи с ограничением поставок из-за пандемии

В апреле одна из пивоварен немецкой федеральной земли Гессен приостановила поставки своих напитков во все рестораны и отели, закрытые на время карантина, введенного в стране. Ее владелец Франц Маст (Franz Mast) рассказал, что к середине мая резервуары для хранения пива нужно было опустошить для приготовления свежей партии напитка, однако продать старые запасы было некому. Тогда Маст принял решение бесплатно раздать нераспроданное пиво всем желающим.

В четверг, 7 мая, у здания пивоварни выстроилась очередь из нескольких десятков местных жителей. Очевидцы отмечают, что все пришедшие были в масках и соблюдали дистанцию. Люди принесли с собой ведра и коробки, чтобы забрать домой как можно больше пива. Одна из пришедших призналась, что бесплатная раздача очень обрадовала ее, ведь теперь она сможет еще долго наслаждаться хорошим пивом, не выходя из дома.

За несколько часов сотрудники пивоварни раздали около 2,6 тысячи литров пива и за счет этого опустошили резервуары для свежей партии напитка. «Мы благодарны всем пришедшим и надеемся, что по завершении карантина в ответ на нашу щедрость они окажут нам поддержку, посетят нашу пивоварню и порекомендуют знакомым нашу продукцию», — признался Маст.

Источник: Лента