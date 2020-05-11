11.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Новые требования к проведению ЕГЭ приняты из-за коронавируса

11:53 11.05.2020 Фото: Flickr
0

Школьников будут рассаживать на большее расстояние друг от друга, чем обычно, чтобы снизить риск инфицирования. Замминистра также заявил, что разработаны требования зигзагообразной траектории.

Новые требования к проведению ЕГЭ приняты из за коронавируса
Школьников будут рассаживать на большее расстояние друг от друга, чем обычно

В Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором разработали и утвердили новые требования к организаторам ЕГЭ во время активного распространения коронавирусной инфекции и режима самоизоляции. Об этом в воскресенье, 10 мая, рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

По его словам, школьников будут рассаживать на большее расстояние друг от друга, чем обычно, чтобы снизить риск инфицирования. Замминистра также заявил, что разработаны требования зигзагообразной траектории. На местах проведения экзаменов также всем участникам ЕГЭ будут измерять температуру и обрабатывать антисептическими препаратами руки.

Глушко отметил, что экзамены важны в приоритете тем, кто собирается поступать в высшее учебное заведение. Те, кто хочет поступить в колледж, не обязаны сдавать ЕГЭ. Уточняется также, что пока решений о переносе нет. «Мы ждем 12 мая, когда станет ясно, как мы будем жить ближайшие неделю-две», — напомнил он.

Ранее сообщалось, что решение о переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) будет зависеть только от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, пока дата остается прежней — 8 июня. Отмечается также, что Минпросвещения готово отменить основной государственный экзамен (ОГЭ), если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится.

Источник: Лента

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть кому сдавать ЕГЭ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ какие больницы увозят зараженных COVID-19 в Новосибирской области? В пять стационаров госпитализировали людей с опасным вирусом
12:34 11-05-2020
В какие больницы увозят зараженных COVID-19 в Новосибирской области? В пять стационаров госпитализировали людей с опасным вирусом
БердскКонцерт под окнами пятерых ветеранов представила и подарила подарки "фронтовая агитбригада" в День Победы 9 мая в соседнем Бердску Искитиме
12:30 11-05-2020
Концерт под окнами пятерых ветеранов представила и подарила подарки
Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 11 по 20 мая
12:29 11-05-2020
Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 11 по 20 мая
Бердск16 человек на ИВЛ в Новосибирской области. Всего в отделениях реанимации 55 человек в регионе на 11 мая
12:27 11-05-2020
16 человек на ИВЛ в Новосибирской области. Всего в отделениях реанимации 55 человек в регионе на 11 мая
БердскПерешел на удаленку из-за коронавируса у подчиненных с 11 мая мэр Бердска Евгений Шестернин. У него взяли тест на COVID-19
12:25 11-05-2020
Перешел на удаленку из-за коронавируса у подчиненных с 11 мая мэр Бердска Евгений Шестернин. У него взяли тест на COVID-19
Новосибирские власти: Объем сданного жилья в 2020 году будет снижен из-за пандемии
12:18 11-05-2020
Новосибирские власти: Объем сданного жилья в 2020 году будет снижен из-за пандемии
Дана Борисова готова заразиться коронавирусом ради хайпа
12:18 11-05-2020
Дана Борисова готова заразиться коронавирусом ради хайпа
Белый дом заявил о своей победе над нацизмом в Twitter. Экс-директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал сообщение
12:15 11-05-2020
Белый дом заявил о своей победе над нацизмом в Twitter. Экс-директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал сообщение
Льготную ипотеку под 6,5 % предоставят около 35 банков
12:15 11-05-2020
Льготную ипотеку под 6,5 % предоставят около 35 банков
Шантаж от квартирантов - как избежать и что делать собственнику квартиры
12:13 11-05-2020
Шантаж от квартирантов - как избежать и что делать собственнику квартиры