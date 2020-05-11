Отменят самоизоляцию? Как будет жить в коронавирус Бердск и регион после 12 мая, расскажет на брифинге 11 мая губернатор Новосибирской области

Тема брифинга: О мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе, принимаемых Правительством Новосибирской области с 12 мая.

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