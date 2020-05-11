Отменят самоизоляцию? Как будет жить в коронавирус Бердск и регион после 12 мая, расскажет на брифинге 11 мая губернатор Новосибирской области

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Состоится брифинг Губернатора Андрея Травникова — 11 мая.
Тема брифинга: О мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе, принимаемых Правительством Новосибирской области с 12 мая.
В ходе брифинга Губернатор ответит на вопросы представителей средств массовой информации.
Брифинг пройдет в Правительстве Новосибирской области (Красный проспект, 18, малый зал Правительства региона, 5-й этаж). Начало в 15.00.
Нет, пока что ситуация сложная и с таким приростом заражений в день