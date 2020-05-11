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Отменят самоизоляцию? Как будет жить в коронавирус Бердск и регион после 12 мая, расскажет на брифинге 11 мая губернатор Новосибирской области

14:01 11.05.2020 Фото: nso.ru
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Тема брифинга: О мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе, принимаемых Правительством Новосибирской области с 12 мая.

Отменят самоизоляцию? Как будет жить в коронавирус Бердск и регион после 12 мая, расскажет на брифинге 11 мая губернатор Новосибирской области
Состоится брифинг Губернатора Андрея Травникова
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Отменят самоизоляцию? Как будет жить в коронавирус Бердск и регион после 12 мая, расскажет на брифинге 11 мая губернатор Новосибирской области

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Состоится брифинг Губернатора Андрея Травникова — 11 мая.
Тема брифинга: О мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе, принимаемых Правительством Новосибирской области с 12 мая.

В ходе брифинга Губернатор ответит на вопросы представителей средств массовой информации.

Брифинг пройдет в Правительстве Новосибирской области (Красный проспект, 18, малый зал Правительства региона, 5-й этаж). Начало в 15.00.

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От редакции

Снимут режим самоизоляции?

Аноним, 10 мая 2020 22:39
Губернатор у нас какой то никакой
Аноним, 10 мая 2020 23:37
Нормальный Губернатор, если хочешь помереть, иди и заражайся, но не вздумай других заражать.
Аноним, 11 мая 2020 00:18
Марионетка, чего вы хотите, таково гос устройство
Валерий 64 года, 10 мая 2020 22:57
лично я считаю что сомоизоляция у нас туфта зайдите а любой супермаркет и вы в этом убедитесь запрет там где люди больше одного двух не собираются а в любом большом магазине в каждую кассу по 10 15 человек а на рынке торговать нельзя что думаете пенсионеры побыстрее сдохну если нет возможности купить дешовые и эко чистые продукты не дождетись мы и не такое видели
Аноним, 10 мая 2020 23:40
А с чего бы они дешевые на рынке, имбирь за 1500 руб продавали.
Аноним, 11 мая 2020 00:21
Меня на рынке больше одежда интересует, есть там хорошие магазины, надеюсь, что и останутся, после этой самоизоляции, что-то слышала что там массово съезжают арендаторы - аренду им не хотят прощать за месяцы неработы
Аноним, 11 мая 2020 08:49
"сомоизоляция у нас.."...сомы в Оби/Берди не водятся. Это всем нормальным мужикам понятно. Потому и изоляция.
Пип, 11 мая 2020 00:11
Будет дурак, если отменит самоизоляцию.А губернатор и правда как тюфяк. Никакой жёсткости. А в том, что в Бердске набирает обороты корона, виноват мэр. Правительство все карты в руки дало. А наши руководители, слуги народа, не чешутся. Только и сделали, что автобусы на дачу отменили. Сейчас пустят и будет .. Вот где будет рассадник
Аноним, 11 мая 2020 00:22
Какие карты? Крапленые?)) У наших мэра и губернатора ресурсов никаких, чтобы обязать людей дома сидеть
Аноним, 11 мая 2020 08:52
Никакой жёсткости? Да вас тряхни- вы сразу завопите о правах человека. От одних рекомендаций верещите и тут же о нехватке жёстких мер говорите.
Алена, 11 мая 2020 09:29
Аноним, 11 мая 2020 00:22. У губернатора нет полномочий ввести масочный режим и штрафовать за его не выполнение? А как же в других регионах это делают?
Аноним, 11 мая 2020 14:55
09:29 Людям сначала денег дают, потом велят дома сидеть - так эффективнее
Аноним, 11 мая 2020 12:03
09:29 Нужен не только кнут, но и пряник. КАК заставить сидеть дома людей, лишившихся своих доходов?
Аноним, 11 мая 2020 12:30
НВР:
Нет, пока что ситуация сложная и с таким приростом заражений в день
Николай, 11 мая 2020 15:15
Если ставить на первое место режим самоизоляции, а не укрепление медицины, то процесс будет бесконечным. Наложатся проблемы обнищания большого количества народа, повышения цен, что создаст обстановку не понимания решений губернатора.

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