Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°C, местами +3, +8°C, днем +26, +31°C.
Жаркий май: днем 11 мая до +31 градуса будет в Бердске
08:22 11.05.2020
Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
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Доставка картин по номерам в Бердске
08:40 11-05-2020
БердскЖаркий май: днем 11 мая до +31 градуса будет в Бердске
08:22 11-05-2020
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