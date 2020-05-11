Жаркий май: днем 11 мая до +31 градуса будет в Бердске

Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°C, местами +3, +8°C, днем +26, +31°C

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°C, местами +3, +8°C, днем +26, +31°C.