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Внеси телефоны экстренных служб Новосибирской области в свой сотовый

08:45 11.05.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. Данный номер является бесплатным и доступным даже в таких ситуациях, как ваше нахождение вне зоны приема вашей мобильной сети, а также при заблокированной сим-карте.

Внеси телефоны экстренных служб Новосибирской области в свой сотовый
Телефон дежурного Аварийно-спасательной службы Новосибирской области — 8-(383) 218-22-32

Сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области напоминают телефоны экстренной помощи. Они работают круглосуточно. Специалисты советуют занести номера телефонов помощи в память мобильников. Жизнь показывает, что в экстремальных ситуациях человек теряется и не всегда может вспомнить нужный, даже самый простой номер.

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. Данный номер является бесплатным и доступным даже в таких ситуациях, как ваше нахождение вне зоны приема вашей мобильной сети, а также при заблокированной сим-карте.

Единый телефон пожарных и спасателей – 101.

Экстренный номер 112 не является заменой действующих номеров служб экстренного реагирования, поэтому, как и раньше можно звонить по номерам 101, 102, 103 и 104 (набор осуществляется со стационарных и мобильных телефонов).

Для справки:
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области (г. Новосибирск) – 8 (383) 23-99-999.
Телефон дежурного Аварийно-спасательной службы Новосибирской области — 8-(383) 218-22-32.
Телефон для вызова муниципальной аварийно-спасательной службы города Новосибирска — 051.

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