Геном дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина отредактирован?

Версия о происхождении ее недюжинных способностей неожиданно появилась на страничке Лизы Галкиной в Instagram. А поводом к ней стала публикация коллажа – фото нынешней Лизы Галкиной и подросткового фото Аллы Пугачевой.

Ошеломляющая версия о генетическом эксперименте появилась в Сети

Дети звездной пары, с момента своего рождения, привлекают к себе немало внимания. И дело не только в том, что это дети звезд, и даже не в том, что двойняшки родились от суррогатной матери – этим сегодня никого не удивишь. Дети привлекают внимание еще и своим развитым интеллектом. Особенно поражает дочка, Лиза. У девочки есть ответы на все вопросы, причем иногда она демонстрирует буквально энциклопедические знания и не детскую логику. Не отстает от Лизы и ее брат Гарри. Однако он по-мужски более сдержан и не торопится сразу отвечать. Возможно поэтому интеллект Лизы ошеломляет больше, чем Гарри.

Конечно, все это можно приписать заслугам репетиторов, занимающихся с детьми, однако репетиторы и гувернеры есть во многих богатых семьях, а вот такой уровень развития демонстрирует лишь одна шестилетняя девочка.

Версия о происхождении ее недюжинных способностей неожиданно появилась на страничке Лизы Галкиной в Instagram. А поводом к ней стала публикация коллажа – фото нынешней Лизы Галкиной и подросткового фото Аллы Пугачевой.

https://www.instagram.com/p/B_ubasAlibz/

Поклонники певицы тут же принялись искать сходство девочки с матерью и не обнаружили его. Хотя речь не об этом, а об удивительных способностях девочки, которые не могли ей передаться обычной женщиной, пусть даже и самой идеальной. К тому же девочка не только исключительно умна, но еще и очень красива.

«Лиза совершенство генетического искусства! Совершенная кукольная внешность, ум и развитие не по годам! Прекрасный ребёнок! Замечательный! Из тех каких называют «золотые дети» когда при ЭКО работают над генетическим кодом!», — неожиданно прокомментировала снимок одна из подписчиц.

Ей тут же возразили несколько человек. Дескать, она при зачатии Лизы свечку не держала.

«Чего — то я не слышала, что-бы с генетическим кодом умели работать? Мне кажется, это просто хорошая генетика донора яйцеклетки»,



«Я то думала, чего это она такая умная девочка… а тут оказывается в коде дело , а не в воспитании ‍♀»,«Тот момент, когда мама не Пугачева, вот и весь секрет»,«Пугачева лично в передаче сказала, что дети не её»,«Лиза красавица, не в маму» – отреагировали подписчики на неожиданную версию.

Впрочем, такая ли уж сумасбродная эта версия?

Еще в пошлом году российский генетик Максим Ребриков заявил, что он готов приступить к генетическому редактированию человеческих эмбрионов. Стаья об єтом была опубликована в издании Nature. Дескать, определенные наработки у него уже есть При этом отредактированные им оплодотворенные яйцеклетки не подсаживались женщинам, а попросту уничтожались. Еще годом ранее такие же опыты успешно проводил и китайский ученый Хэ Цзянькуй. Овладение такой методикой позволило бы медикам отредактировать массу поломанных генов, отвечающих за те или иные наследственные заболевания, заменив их на здоровые. То есть, разговоры о расе идеальных людей будущего – не такая уж фантастика, а почти реальность.

Очевидно, единственное, что сдерживает Ребрикова от подсадки эмбрионов с отредактированными геномами в организм женщины – боязнь уголовной ответственности.

В общем, кто знает, как могли отредактировать геном Лизы Галкиной еще до ее рождения. Возможно, что и сами звездные родители не знают о вмешательстве в генетический код ее дочери. А кто-то, если и знает, то помалкивает — от греха подальше.

Источник: today.ua