Лук пошел в стрелку: Все нюансы выращивания зеленого лука

Некоторые дачники не знают, почему лук идет в стрелку, что нужно делать в этой ситуации. Многие из них устраняют появившуюся проблему путем удаления стрелок, однако, такой способ борьбы с ними не позволяет получить богатый урожай луковиц.

Получить хороший урожай зеленого лука просто

Если же дачник хочет вырастить полноценные, крупные луковицы, ему требуется не допускать процесса формирования стрелок. Делается это с учетом нескольких нюансов выращивания лука.

Чем чревато стрелкование лука?

Стрелка лука представляет собой соцветие, которое отвечает за формирование семян после появления цветков. Поэтому цветонос предназначен для осуществления функции размножения лука. Опытные дачники утверждают, что если лук стрелкуется, следует ожидать такие последствий, как образование слаборазвитых луковиц.

Поэтому, чтобы при выращивании лука, пригодного к употреблению в пищу, не формировалась стрелка, а образовывалась головка, следует создавать оптимальные условия для его роста и развития. Чтобы это сделать, требуется знать, какие факторы способствуют формированию стрелки лука.

Почему лук уходит в стрелку?

Существует несколько факторов, влияющих на то, уйдет и лук в стрелку или нет. К ним относят следующие причины:

— использование для посадки большой луковицы, диаметр которой превышает 3 сантиметра;

— плохие условия хранения посадочного материала, характеризующиеся высокой влажностью, наличие резких температурных колебаний;



— ранняя посадка материала, та есть высаживание в непрогретую почву.

Вероятность появления луковых стрелок достаточно высока при влиянии любого из указанных факторов.

Хранение семян

Чтобы получить хороший луковичный урожай, очень важно правильно хранить семена. Для этого их следует хранить при температуре 1–3 градуса. Низкие температуры никак не повлияют на качества растения, так как оно устойчиво к морозам. Наоборот, более высокие температурные показатели негативным образом скажутся на нем: растение будет слабее, а урожай меньше.

Из семян можно вырастить репку только в два этапа. Первым делом семена сеются на выращивание севка — небольших луковичек с диаметром, не превышающим 2–3 сантиметра. Полученный севок хранится зимой в подвале, при этом в помещении не должна быть слишком высокая влажность. В противном случае севок прорастет, а на грядке выпустит стрелку. Затем севок высаживается на репку. Исключением из этого правила являются только гибридные сорта, которые позволяют дачнику за 1 год вырастить полноценную луковицу.

Размер посадочного материала

Чтобы избежать появления луковых стрелок, необходимо правильно выбрать посевной материал. Луковицы для посадки следует распределять по их размеру. Только севок — мелкие луковицы, подходит для высаживания на репку.

Лук, диаметр которого превышает 3 сантиметра, следует употребить в пищу. При наличии больших луковиц репчатого лука и желании получить перья, их также можно высадить на дачный участок в отдельное место.

Опытные дачники утверждают, что если размеры посадочного материала — севка, не превышают 1 сантиметр, такие посадки не будут стрелковаться. Такая особенность сохраняется и при хранении без создания специальных условий.

Сроки посадки

Из луковиц до 3 сантиметров в диаметре не будут появляться стрелки, если их посадить в последних числах апреля. Посадить севок нужно в теплую землю, если же почва прогрелась недостаточно хорошо, повышается вероятность развития стрелки.

Если же посадить севок поздно, луковица может вырасти не до конца сформированной. Такие растения часто подвергаются воздействию различных заболеваний, перестают расти и формировать головку.

Как предотвратить стрелкование лука?

Чтобы не допустить появление стрелок, культуру можно высаживать на зиму. Но делать это стоит только в тех регионах, которые отличаются теплой зимой. Если же зимой стоят морозы, лучше использовать иные методы борьбы с появлением стрелок. Чтобы понизить риск стрелкования овоща, не забывайте следовать некоторым рекомендациям:

— для выращивания нужны только мелкие луковицы — севок, в противном случае появятся стрелки, которые в дальнейшем потребуется обрезать;



— готовить посадочный материал нужно лично, так как при его покупке неизвестно, как хранился севок, нужно ли его обрабатывать перед посадкой;— если севок был куплен, перед посадкой его нужно прогреть на деревянной подложке на батарее в течение 20 дней;— если были куплены семена, их следует обработать перманганатом калия.

Все указанные советы помогут посадить луковицы весной, снизив вероятность развития стрелок.

Лук пошел в стрелку: что предпринять?

Если лук начал стрелковаться, необходимо сразу же удалить сформировавшийся цветонос. Обрезать его следует как можно ближе к шейке. Стоит учесть, что в этом случае стрелки будут формироваться постоянно, и каждую из них нужно будет сразу удалять. После формирования стрелок лук можно выращивать на зелень, но луковица крупной не будет. Из-за такой особенности культуры нельзя сажать луковицу, которая ранее стрелковалась. Определить ее можно по наличию толстой шейки.

Чтобы понизить вероятность возникновения стрелок, некоторые дачники используют два сорта лука для посадки. При этом необходимо узнать у продавца, какие из них лучше брать для выращивания в конкретном регионе. Даже если один сорт ушел в перышки, второй сможет дать полноценный урожай луковиц.

Если на луке появляются стрелки, большинство дачников советуют их не выбрасывать, а использовать их для дополнения различных блюд, приготовления закаток или салатов. Такой ингредиент делает блюдо пикантным, наделяет его необычным вкусом.

Советы бывалого дачника

Многие опытные дачники создали свод особых правил, позволяющих не только исключить риск возникновения цветоноса, но и извлечь выгоду из появившихся стрелок:

Первым делом дачники рекомендуют выращивать самостоятельно севок, не доверять рынкам. Дело в том, что для покупателя остается неизвестностью, как хранился этот посадочный материал. Скорее всего, какой-нибудь фактор был нарушен, и в процессе роста репка идет в стрелку.

Если же растение пошло в стрелку, его можно сразу же выкопать и использовать в пищу либо обрывать стрелки у лука под их основание. В первом случае урожаем послужит небольшая репка, а во втором — стебли цветоноса смогут стать отличным ингредиентом для приготовления вторых блюд и салатов.

Если лук, пустивший стрелку, все-таки сформировал полноценную большую головку, ее следует сразу же употребить, так как срок хранения такого урожая минимальный.

Если же человеку не нравится вкус луковых стрелок, и он не хочет их консервировать, добавлять в свежие салаты, цветоносы можно использовать в качестве удобрения, сложив их на грядке после обрывания.

Для выращивания лука следует использовать овсюшку — луковицы, диаметр которых не превышает сантиметра. Такой посадочный материал практически никогда не образует стрелок даже при неправильном хранении. Единственной сложностью выращивания овсюшки, является ее хранение в прохладных помещениях, так как при повышенных температурах она быстро усыхает.



Овсюшку рекомендуется высаживать под зиму.В грунт растения следует высаживать позднее 25 апреля.Если севок был куплен, его обязательно нужно прогреть перед посадкой.

При соблюдении всех перечисленных правил опытных дачников, а также рекомендаций, позволяющих минимизировать риск формирования стрелок, можно получить богатый урожай луковых репок. Полученный урожай с нестрелкующихся луковиц отличается длительным сроком хранения, отличными вкусовыми и питательными качествами. Если же все-таки на растении появились стрелки, такую посадку следует выращивать для получения вкусной, полезной, сочной зелени.

Источник: dachamechty