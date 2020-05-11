Белый дом заявил о своей победе над нацизмом в Twitter. Экс-директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал сообщение

Белый дом в своём официальном аккаунте в социальных сетях заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. При этом в сообщении не говорилось о вкладе Советского Союза в победу.

США думают, что это они победили Гитлера

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал публикацию Белого дома в Twitter, в которой говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.

«Это сделали русские. Вместе с союзниками», — написал Геркус в комментариях под публикацией Белого Дома в Twitter.

Ранее Белый дом в своём официальном аккаунте в социальных сетях заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. При этом в сообщении не говорилось о вкладе Советского Союза в победу.

Источник: RT