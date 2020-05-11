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Недвижимость / Общество

Льготную ипотеку под 6,5 % предоставят около 35 банков

12:15 11.05.2020 Фото: Pixabay
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ДОМ.РФ, который является оператором программы, рассчитывает, что сумма выдачи составит 740 млрд рублей.

Льготную ипотеку под 6,5 % предоставят около 35 банков
Льготная ипотека является катализатором спроса на новостройки

Около 35 российских банков будут участвовать в программе льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Об этом сообщил в четверг генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на онлайн-встрече НОСТРОЯ с представителями ДОМ.РФ.

«Практически 15 банков определилось. Думаем, около 30-35 банков в этой программе будут участвовать», — сказал он.

По словам Мутко, ДОМ.РФ, который является оператором программы, рассчитывает, что по льготной ипотеке сумма выдачи составит 740 млрд рублей. Он добавил, что льготная ипотека является катализатором спроса на новостройки, благодаря запуску программы спрос на первичном рынке России вырос на 60%. «Конечно, спрос растет на первичный рынок. Я надеюсь, что, если все нормально будет, до конца года где-то под 210 тыс., может, чуть больше ипотечных кредитов граждане получат», — сказал он.

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки — до 20 лет. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.

Источник: ТАСС

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