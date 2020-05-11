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Общество / Стиль жизни

Дана Борисова готова заразиться коронавирусом ради хайпа

12:18 11.05.2020 Фото: стоп-кадр с видео youtube
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43-летняя телеведущая Дана Борисова заявила, что если Лещенко в 80 лет не умер, то и мы все не умрем.

Дана Борисова готова заразиться коронавирусом ради хайпа
Дана Борисова не знала, что от CoViD-19 можно получить серьёзные осложнения и даже умереть

Дана Борисова не боится коронавирусной инфекции и готова заразиться ею ради хайпа. Об этом эпатажная звезда заявила в ютуб-шоу «Алёна, блин!» на канале Super. По словам Борисовой, самоизоляция для неё проходит мучительно, она изнемогает от скуки и скучает по студиям популярных телешоу, куда её регулярно приглашают в качестве эксперта, в основном по теме наркозависимости.

— Честно? У меня вообще была такая дурацкая идея, я хотела даже её предложить какому-нибудь ток-шоу, я хотела заразиться коронавирусом. А что? Я не боюсь. В нашем возрасте от этого не умирают. Лещенко же в 80 лет не умер, я тебя умоляю, — рассуждает теледива.

По словам Борисовой, на такой поступок она пошла бы не ради денег, а в качестве эксперимента и ради высокого рейтинга.

— Вот я вообще хочу по жизни, придумываю какие-то идеи, такая придумашка, что-то сочиняю, и я себя за это люблю и имею право быть такой, — заявила она.

На вопрос ведущей шоу, где Борисова взяла статистику о том, что диагноз для 40-летних не опасен, звезда ответила, что вычитала «где-то в Интернете».

— Я сделала вывод, что раз Лещенко не умер, то и мы все не умрём, — добавила она.

Отметим, слова Даны Борисовой об относительной безопасности инфекции для молодых не имеют отношения к действительности. По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявили 6703 новых случая коронавируса, причём почти 45% новых подтверждений — это люди младше 45 лет.

Возрастная разбивка выглядит следующим образом:

🔹37,9% — от 18 до 45 лет;

🔹36,5% — от 46 до 65 лет;

🔹11,8% — от 66 до 79 лет;

🔹7% — старше 80 лет;

🔹6,8% — дети.

Источник: life.ru

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