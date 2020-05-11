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Подтвердился коронавирус у двух чиновников из мэрии Бердска. Мэр Евгений Шестернин тоже сдал тест на COVID-19

12:10 11.05.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Заболеваемость работников администрации зафиксирована у одного — 2 мая, у другого — 4 мая. В эти дни они не выходили из дома, не общались с коллегами и журналистами. Кругом общения чиновников занимается Роспотребнадзор.

Подтвердился коронавирус у двух чиновников из мэрии Бердска. Мэр Евгений Шестернин тоже сдал тест на COVID 19
Коронавирус подтвердился у двоих сотрудников мэрии Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Подтвердился коронавирус у двух чиновников из мэрии Бердска. Мэр Евгений Шестернин тоже сдал тест на COVID 19

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Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 мая, у двоих чиновников мэрии Бердска подтвердился коронавирус. Эту информацию редакции подтвердил достоверный источник.

Как сообщалось ранее, двое сотрудников горадминистрации ушли на больничный с 4 мая. У них были признаки ОРВИ, сообщал мэр Бердска Евгений Шестернин. Заболеваемость работников администрации зафиксирована у одного — 2 мая, у другого — 4 мая. В эти дни они не выходили из дома, не общались с коллегами и журналистами, сообщает источник.

Сегодня же, специалисты Роспотребнадзора определяют круг общения и контактов заболевших. Все общавшиеся с заболевшими чиновники сдали тест на COVID-19, в том числе и глава Бердска Евгений Шестернин. С сегодняшнего дня, 11 мая, глава города перешел на удаленную работу, так как он был в группе контакта. Когда Евгений Шестернин выйдет на работу, станет известно через 4-5 дней. Именно за это время тест на коронавирус будет готов.

Как сообщалось ранее, новые пациенты инфекционной больницы №»1 Новосибирска на 11 мая- мужчина и женщина в возрасте 45 лет.

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Аноним, 11 мая 2020 12:13
догулялись
Аноним, 11 мая 2020 12:24
За что боролись...

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