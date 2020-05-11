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16 человек на ИВЛ в Новосибирской области. Всего в отделениях реанимации 55 человек в регионе на 11 мая

12:27 11.05.2020 Фото: pexels.com
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В Новосибирской области на утро 11 мая зафиксирован всего 1171 случай заражения короновирусом, 72 из них – дети. 314 человек выздоровели, 15 – скончались.

16 человек на ИВЛ в Новосибирской области. Всего в отделениях реанимации 55 человек в регионе на 11 мая
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
16 человек на ИВЛ в Новосибирской области. Всего в отделениях реанимации 55 человек в регионе на 11 мая

В какие больницы увозят зараженных COVID-19 в Новосибирской области? В пять стационаров госпитализировали людей с опасным вирусом16 человек на ИВЛ в Новосибирской области. Всего в отделениях реанимации 55 человек в регионе на 11 маяЕщё 1078 новостей

По данным оперативного штаба Новосибирской области на 10 утра 11 мая в регионе зафиксирован всего 1171 случай заражения короновирусом, 72 из них – дети. 314 человек выздоровели, 15 – скончались.

В отделениях реанимации находятся 55 человек. На ИВЛ – 16 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализировано 88 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1422.

4 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека находятся в Черепановской, 2 – в Сузунской, 2 пациента – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области проведено 58 274 теста на коронавирус.

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