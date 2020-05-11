Трупы рядом с больными CoViD-19 лежат в палатах Индии на видео

В соцсетях стал вирусным жуткий ролик, снятый, согласно сообщениям, в больнице Lokmanya Tilak в Мумбае, Индия. На его кадрах можно увидеть большую больничную палату с пациентами, которые проходят лечение от CoViD-19. А рядом с заболевшими на койках лежат завёрнутые в мешки для трупов тела погибших от уханьского вируса.
Видео в том числе поделился член заксобрания штата Махараштра Нитеш Рэйн, который написал в «Твиттере» гневный комментарий: «Пациенты спят рядом с трупами! Как такое можно было допустить… Позор!» После вызванного резонанса власти начали расследование инцидента. А руководство госпиталя отметило, что проблемы действительно есть: зачастую родственники отказываются забирать тела погибших от CoViD-19.
Количество выявленных заражённых в Индии превысило 50 тысяч человек. Режим изоляции в стране продлён до 17 мая.
In Sion hospital..patients r sleeping next to dead bodies!!!
This is the extreme..what kind of administration is this!
Very very shameful!! @mybmc pic.twitter.com/NZmuiUMfSW
— nitesh rane (@NiteshNRane) May 6, 2020
Источник: life.ru