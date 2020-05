Трупы рядом с больными CoViD-19 лежат в палатах Индии на видео

Количество выявленных заражённых в Индии превысило 50 тысяч человек. Режим изоляции в стране продлён до 17 мая.

In Sion hospital..patients r sleeping next to dead bodies!!!

This is the extreme..what kind of administration is this!

Very very shameful!! @mybmc pic.twitter.com/NZmuiUMfSW

— nitesh rane (@NiteshNRane) May 6, 2020